24 Kasım 2018, 17:00
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Tff 2. Lig: Bayrampaşa: 0 - Utaş Uşakspor: 0

Tff 2. Lig: Bayrampaşa: 0 - Utaş Uşakspor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta maçında Utaş Uşakspor deplasmanda Bayrampaşa ile karşılaştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta maçında Utaş Uşakspor deplasmanda Bayrampaşa ile karşılaştı. Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Stat: Bayrampaşa Çetin Emeç

Hakemler: Batuhan Gültek xx, Özcan Sultanoğlu xx, Emre Doğu xx

Bayrampaşa: Veysel Sapan xx, Oktay Pop x, Üstün Bilgi xx, Efe Karaoğlu xx, Ömercan Öndaş xx, Sercan Uslu xx, Hamit Yıldırım x (Şamil Başaran dk. 76 x), Hamza Küçükköylü x (Hakan Yüce dk. 75 x), Talha Mayhoş x (Ahmet Güney dk. 90 ?), Mehmet Öztonga xx, Fatih Kara xx

UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın xxx, Caner Solmaz xx, Hikmet Balioğlu x, Nuri Melih Mursal x, Ahmet Aktaş x, Oğuzhan Yıldırım x, Özgen Erdem x (Ekrem Sütçü dk. 72 x), Muhammed Rıdvan Özdemir x (Nurettin Çağlar dk. 64 x), Murat Gürbüzerol x, Tayfun Pektürk xx, Emrah Uzun x (Melih İnan dk. 88 ?)

Sarı kartlar: Ömercan Öndaş, Oktay Pop, Sercan Uslu, Şamil Başaran (Bayrampaşa), Hikmet Balioğlu, Özgen Erdem, Murat Gürbüzerol, Oğuzhan Yıldırım, Melih İnan (UTAŞ Uşakspor) - UŞAK Çetin Emeç,Türkiye Futbol Federasyonu,Uşakspor,Bayrampaşa
24 Kasım 2018 Cumartesi 17:00



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