Tff 2. Lig: Bayrampaşa: 0 - Utaş Uşakspor: 0

TFF
2. Lig Beyaz Grup 14. hafta maçında Utaş Uşakspor
deplasmanda Bayrampaşa
ile karşılaştı. Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.
Stat: Bayrampaşa Çetin Emeç
Hakemler: Batuhan Gültek xx, Özcan Sultanoğlu xx, Emre Doğu xx
Bayrampaşa: Veysel Sapan xx, Oktay Pop x, Üstün Bilgi xx, Efe Karaoğlu xx, Ömercan Öndaş xx, Sercan Uslu xx, Hamit Yıldırım
x (Şamil Başaran dk. 76 x), Hamza Küçükköylü x (Hakan Yüce dk. 75 x), Talha Mayhoş
x (Ahmet Güney
dk. 90 ?), Mehmet Öztonga
xx, Fatih Kara
xx
UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın
xxx, Caner Solmaz
xx, Hikmet Balioğlu
x, Nuri Melih Mursal x, Ahmet Aktaş
x, Oğuzhan Yıldırım x, Özgen Erdem
x (Ekrem Sütçü dk. 72 x), Muhammed Rıdvan Özdemir
x (Nurettin Çağlar dk. 64 x), Murat Gürbüzerol
x, Tayfun Pektürk
xx, Emrah Uzun
x (Melih İnan dk. 88 ?)
Sarı kartlar: Ömercan Öndaş, Oktay Pop, Sercan Uslu, Şamil Başaran (Bayrampaşa), Hikmet Balioğlu, Özgen Erdem, Murat Gürbüzerol, Oğuzhan Yıldırım, Melih İnan (UTAŞ Uşakspor) - UŞAK
Çetin Emeç,Türkiye Futbol Federasyonu,Uşakspor,Bayrampaşa
24 Kasım 2018 Cumartesi 17:00