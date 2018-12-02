Tff 2. Lig Beyaz Grup: Manisaspor: 1- Bayrampaşa: 0

TFF
2. Lig 15. hafta karşılaşmasında Manisaspor
, Spor Toto Akhisar
Stadı'nda konuk ettiği Bayrampaşa
'yı 2. dakikada Furkan'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Manisaspor aldığı galibiyetle puanını eksi 1'e yükseltirken oyuncular galibiyeti, taraftarlarıyla birlikte coşku için kutladı.
Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu
Hakemler: Gürel Uzuner xx, Suat Güz xx, Musa Murat Emre xx
Manisaspor: Deniz xx, Berk xx, İlkay xx, Ömer xx, Akın xx, Okan xx (Dk. 84 Atakan ?), Kemal xx, Furkan xx (Dk. 56 Atakan xx), Atilla xx, Bayram Fatih
xx
Bayrampaşa: Veysel xx, Güray xx, Oktay xx, Üstün xx, Efe, Sercan x (Dk. 31 Hakan xx), Hamza xx, Talha xx (Dk. 71 Ahmet Arı x), Hamit xx, Mehmet xx, Fatih xx (Dk. 85 Ahmet Güney
?)
Sarı Kartlar: Berk, Fatih (Manisaspor), Oktay, Efe, Talha, Fatih, Hamza, Mehmet (Bayrampaşa)
Gol: Dk. 2 Furkan (Manisaspor) - MANİSA
Türkiye Futbol Federasyonu,Bayrampaşa,Manisaspor
02 Aralık 2018 Pazar 16:26