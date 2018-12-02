02 Aralık 2018, 16:26
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Tff 2. Lig Beyaz Grup: Manisaspor: 1- Bayrampaşa: 0

Tff 2. Lig Beyaz Grup: Manisaspor: 1- Bayrampaşa: 0

TFF 2. Lig 15. hafta karşılaşmasında Manisaspor, Spor Toto Akhisar Stadı’nda konuk ettiği Bayrampaşa’yı 2. dakikada Furkan’ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig 15. hafta karşılaşmasında Manisaspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda konuk ettiği Bayrampaşa'yı 2. dakikada Furkan'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Manisaspor aldığı galibiyetle puanını eksi 1'e yükseltirken oyuncular galibiyeti, taraftarlarıyla birlikte coşku için kutladı.

Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu

Hakemler: Gürel Uzuner xx, Suat Güz xx, Musa Murat Emre xx

Manisaspor: Deniz xx, Berk xx, İlkay xx, Ömer xx, Akın xx, Okan xx (Dk. 84 Atakan ?), Kemal xx, Furkan xx (Dk. 56 Atakan xx), Atilla xx, Bayram Fatih xx

Bayrampaşa: Veysel xx, Güray xx, Oktay xx, Üstün xx, Efe, Sercan x (Dk. 31 Hakan xx), Hamza xx, Talha xx (Dk. 71 Ahmet Arı x), Hamit xx, Mehmet xx, Fatih xx (Dk. 85 Ahmet Güney ?)

Sarı Kartlar: Berk, Fatih (Manisaspor), Oktay, Efe, Talha, Fatih, Hamza, Mehmet (Bayrampaşa)

Gol: Dk. 2 Furkan (Manisaspor) - MANİSA Türkiye Futbol Federasyonu,Bayrampaşa,Manisaspor
02 Aralık 2018 Pazar 16:26



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