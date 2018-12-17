Tff 2. Lig'de İlk Yarı Heyecanı Tamamlandı

ALİ KORKMAZ - Sezon sonunda toplam 3 ekibin Spor Toto 1. Lig'e yükseleceği TFF 2. Lig'de ilk yarının ardından Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor, Beyaz Grup'ta ise Sakaryaspor zirvede yer aldı.
Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 18'er takımın mücadele ettiği TFF 2. Lig'de ilk devre heyecanı dünkü müsabakalarla tamamlandı. Gruplarını lider bitirecek takımların doğrudan Spor Toto 1. Lig'e yükseleceği, lideri takip eden dörder takımın play-off oynayacağı ligde, son 3 sırada yer alacaklar ise TFF 3. Lig'e düşecek.
Play-off'tan bir ekibin daha 1. Lig'e çıkacağı TFF 2. Lig'de kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini saf dışı bırakacak iki ekip, play-off finalinde karşılaşacak.
Daha önce Süper Lig'de yer alan Beyaz Grup temsilcilerinden Manisaspor ile Gaziantepspor'a Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu ve FIFA'dan çeşitli puan silme cezaları uygulandı.
Tuzlaspor'un 37 puanla birinci sırada yer aldığı Kırmızı Grup'ta, Tuzlaspor'un ardından 35 puanla Menemen Belediyespor, 33 puanlı Fatih Karagümrük ile otuz ikişer puana sahip Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Şanlıurfaspor play-off hattında bulunuyor.
Play-off barajının 6 puan gerisinde yirmi altışar puanlı Tarsus İdmanyurdu ile Pendikspor sıralanıyor.
Grubun son 3 sırasında 15 puan toplayan Fethiyespor, 11 puanlı Bandırmaspor Baltok ve 9 puanlı Tokatspor var.
Tuzlaspor'un 9 hafta ilk sırada tamamladığı grupta Menemen Belediyespor 7, Kırklarelispor da 1 hafta zirvede yer aldı.
Sakaryaspor'un 39 puanla ilk yarıyı lider tamamladığı Beyaz Grup'ta, Sakarya temsilcisini 38 puanlı Sarıyer, 37'şer puana sahip Yılport Samsunspor ile Keçiörengücü ve 33 puanlı Kastamonuspor 1966 izledi.
Grupta 7 puana sahip Ankara Demirspor'un yanı sıra eksi 9 ceza puanı bulunan -1 puanlı Manisaspor, eksi 21 ceza puanı alan -10 puanlı Gaziantepspor düşme hattında bulunuyor.
İlk yarıda Sarıyer 9, Sakaryaspor 4, Sancaktepe Belediyespor 3 ve Eyüpspor 1 hafta liderlik koltuğunu ele geçirdi.
Toplam 787 golün atıldığı TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta takımlar 399 gol atarken, Beyaz Grup'ta gol sayısı 388'de kaldı.
Kırmızı Grup'ta 35 gol atan Menemen Belediyespor ile Beyaz Grup'ta 34 gollü Kastamonuspor 1966 en golcü, Beyaz Grup'ta 7 golü bulunan Bayrampaşa ile Kırmızı Grup'ta 9 gollü Tokatspor en az gol atan takımlar oldu.
Beyaz Grup'ta Keçiörengücü ile 13 gole ulaşan Taha Balcı en golcü isim konumunda bulunuyor.
Taha Balcı'yı on birer golle Kırmızı Grup ekibi Fatih Karagümrük'ten Erkan Zengin ve Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nde Musa Caner Aktaş takip etti.
|
|Kırmızı Grup
|Beyaz Grup
|En fazla galip gelen
|Tuzlaspor (11)
|Sakaryaspor (12)
|En az galip gelen
|Tokatspor (1)
|Bayrampaşa, Ankara Demirspor (1)
|En fazla berabere kalan
|Fethiyespor (9)
|Gümüşhanespor (9)
|En az berabere kalan
|Fatih Karagümrük (3)
|Bodrum Belediyesi Bodrumspor (1)
|En fazla yenilen
|Bandırmaspor Baltok, Tokatspor (10)
|Manisaspor (13)
|En az yenilen
|Tuzlaspor, Menemen Belediyespor (2)
|Sarıyer (1)
|En fazla gol atan
|Menemen Belediyespor (35)
|Kastamonuspor 1966 (34)
|En az gol atan
|Tokatspor (9)
|Bayrampaşa (7)
|En fazla gol yiyen
|Bandırmaspor Baltok (33)
|Manisaspor (45)
|En az gol yiyen
|Tuzlaspor (7)
|UTAŞ Uşakspor (12)
|Kendi sahasında en başarılı
|Manisa BŞB, Tuzlaspor (22 puan)
|Sarıyer (21 puan)
|Kendi sahasında en başarısız
|Tokatspor (5)
|Bayrampaşa, İnegölspor (5 puan)
|Kendi sahasında en fazla galip gelen
|Manisa BŞB, Tuzlaspor (7)
|Sarıyer, Sancaktepe Belediyespor, Yılport Samsunspor (6)
|Kendi sahasında en az galip gelen
|Konya Anadolu Selçukspor, Fethiyespor, Tokatspor (1)
|Bayrampaşa (0)
|Kendi sahasında en fazla berabere kalan
|Konya Anadolu Selçukspor, Fethiyespor (5)
|Gümüşhanespor (6)
|Kendi sahasında en az berabere kalan
|Manisa BŞB, Tuzlaspor, Kahramanmaraşspor (1)
|Yılport Samsunspor, Bodrum Belediye Bodrumspor (0)
|Kendi sahasında en fazla yenilen
|Tokatspor (6)
|Manisaspor (6)
|Kendi sahasında en az yenilen
|Manisa BŞB, Şanlıurfaspor (0)
|Sarıyer, Keçiörengücü (0)
|Kendi sahasında en fazla gol atan
|Menemen Belediyespor (23)
|Kastamonuspor 1966 (23)
|Kendi sahasında en az gol atan
|Tokatspor (4)
|Bayrampaşa (1)
|Kendi sahasında en fazla gol yiyen
|Konya Anadolu Selçukspor (15)
|Manisaspor (19)
|Kendi sahasında en az gol yiyen
|Manisa BŞB, Tuzlaspor (3)
|Sancaktepe Belediyespor, Yılport Samsunspor, Keçiörengücü, Bayrampaşa (6)
|Deplasmanda en başarılı
|Tuzlaspor, Menemen Belediyespor (15 puan)
|Sakaryaspor (22 puan)
|Deplasmanda en başarısız
|Bandırmaspor Baltok (3 puan)
|Ankara Demirspor, Manisaspor, Gaziantepspor (1 puan)
|Deplasmanda en fazla galip gelen
|Tuzlaspor, Menemen Belediyespor, Şanlıurfaspor, Fatih Karagümrük (4)
|Sakaryaspor (7)
|Deplasmanda en az galip gelen
|Tokatspor, Bandırmaspor Baltok (0)
|Ankara Demirspor, Manisaspor, Gaziantepspor (0)
|Deplasmanda en fazla berabere kalan
|Manisa BŞB, Fethiyespor, Kahramanmaraşspor, Tokatspor (4)
|UTAŞ Uşakspor (5)
|Deplasmanda en az berabere kalan
|Kırklarelispor (0)
|Sakaryaspor, Keçiörengücü, Kastamonuspor, B.B. Bodrumspor, Ankara Demirspor, Gaziantepspor, Manisaspor (1)
|Deplasmanda en fazla yenilen
|Etimesgut Belediyespor, Kırklarelispor, Bandırmaspor Baltok (6)
|Gaziantepspor (8)
|Deplasmanda en az yenilen
|Tuzlaspor, Menemen Belediyespor (1)
|Sakaryaspor, Yılport Samsunspor (0)
|Deplasmanda en fazla gol atan
|Tuzlaspor, Zonguldak Kömürspor (13)
|Sakaryaspor (17)
|Deplasmanda en az gol atan
|Sivas Belediyespor (3)
|Gaziantepspor (4)
|Deplasmanda en fazla gol yiyen
|Bandırmaspor Baltok (23)
|Manisaspor (26)
|Deplasmanda en az gol yiyen
|Tuzlaspor (4)
|Amed Sportif Faaliyetler, UTAŞ Uşakspor (5)