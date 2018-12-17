Tff 2. Lig'de İlk Yarı Heyecanı Tamamlandı

Kırmızı Grup Beyaz Grup En fazla galip gelen Tuzlaspor (11) Sakaryaspor (12) En az galip gelen Tokatspor (1) Bayrampaşa, Ankara Demirspor (1) En fazla berabere kalan Fethiyespor (9) Gümüşhanespor (9) En az berabere kalan Fatih Karagümrük (3) Bodrum Belediyesi Bodrumspor (1) En fazla yenilen Bandırmaspor Baltok, Tokatspor (10) Manisaspor (13) En az yenilen Tuzlaspor, Menemen Belediyespor (2) Sarıyer (1) En fazla gol atan Menemen Belediyespor (35) Kastamonuspor 1966 (34) En az gol atan Tokatspor (9) Bayrampaşa (7) En fazla gol yiyen Bandırmaspor Baltok (33) Manisaspor (45) En az gol yiyen Tuzlaspor (7) UTAŞ Uşakspor (12) Kendi sahasında en başarılı Manisa BŞB, Tuzlaspor (22 puan) Sarıyer (21 puan) Kendi sahasında en başarısız Tokatspor (5) Bayrampaşa, İnegölspor (5 puan) Kendi sahasında en fazla galip gelen Manisa BŞB, Tuzlaspor (7) Sarıyer, Sancaktepe Belediyespor, Yılport Samsunspor (6) Kendi sahasında en az galip gelen Konya Anadolu Selçukspor, Fethiyespor, Tokatspor (1) Bayrampaşa (0) Kendi sahasında en fazla berabere kalan Konya Anadolu Selçukspor, Fethiyespor (5) Gümüşhanespor (6) Kendi sahasında en az berabere kalan Manisa BŞB, Tuzlaspor, Kahramanmaraşspor (1) Yılport Samsunspor, Bodrum Belediye Bodrumspor (0) Kendi sahasında en fazla yenilen Tokatspor (6) Manisaspor (6) Kendi sahasında en az yenilen Manisa BŞB, Şanlıurfaspor (0) Sarıyer, Keçiörengücü (0) Kendi sahasında en fazla gol atan Menemen Belediyespor (23) Kastamonuspor 1966 (23) Kendi sahasında en az gol atan Tokatspor (4) Bayrampaşa (1) Kendi sahasında en fazla gol yiyen Konya Anadolu Selçukspor (15) Manisaspor (19) Kendi sahasında en az gol yiyen Manisa BŞB, Tuzlaspor (3) Sancaktepe Belediyespor, Yılport Samsunspor, Keçiörengücü, Bayrampaşa (6) Deplasmanda en başarılı Tuzlaspor, Menemen Belediyespor (15 puan) Sakaryaspor (22 puan) Deplasmanda en başarısız Bandırmaspor Baltok (3 puan) Ankara Demirspor, Manisaspor, Gaziantepspor (1 puan) Deplasmanda en fazla galip gelen Tuzlaspor, Menemen Belediyespor, Şanlıurfaspor, Fatih Karagümrük (4) Sakaryaspor (7) Deplasmanda en az galip gelen Tokatspor, Bandırmaspor Baltok (0) Ankara Demirspor, Manisaspor, Gaziantepspor (0) Deplasmanda en fazla berabere kalan Manisa BŞB, Fethiyespor, Kahramanmaraşspor, Tokatspor (4) UTAŞ Uşakspor (5) Deplasmanda en az berabere kalan Kırklarelispor (0) Sakaryaspor, Keçiörengücü, Kastamonuspor, B.B. Bodrumspor, Ankara Demirspor, Gaziantepspor, Manisaspor (1) Deplasmanda en fazla yenilen Etimesgut Belediyespor, Kırklarelispor, Bandırmaspor Baltok (6) Gaziantepspor (8) Deplasmanda en az yenilen Tuzlaspor, Menemen Belediyespor (1) Sakaryaspor, Yılport Samsunspor (0) Deplasmanda en fazla gol atan Tuzlaspor, Zonguldak Kömürspor (13) Sakaryaspor (17) Deplasmanda en az gol atan Sivas Belediyespor (3) Gaziantepspor (4) Deplasmanda en fazla gol yiyen Bandırmaspor Baltok (23) Manisaspor (26) Deplasmanda en az gol yiyen Tuzlaspor (4) Amed Sportif Faaliyetler, UTAŞ Uşakspor (5)

Kaynak: AA

ALİ KORKMAZ - Sezon sonunda toplam 3 ekibin Spor Toto 1. Lig'e yükseleceği TFF 2. Lig'de ilk yarının ardından Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor, Beyaz Grup'ta ise Sakaryaspor zirvede yer aldı.Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 18'er takımın mücadele ettiği TFF 2. Lig'de ilk devre heyecanı dünkü müsabakalarla tamamlandı. Gruplarını lider bitirecek takımların doğrudan Spor Toto 1. Lig'e yükseleceği, lideri takip eden dörder takımın play-off oynayacağı ligde, son 3 sırada yer alacaklar ise TFF 3. Lig'e düşecek.Play-off'tan bir ekibin daha 1. Lig'e çıkacağı TFF 2. Lig'de kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini saf dışı bırakacak iki ekip, play-off finalinde karşılaşacak.Daha önce Süper Lig'de yer alan Beyaz Grup temsilcilerinden Manisaspor ile Gaziantepspor'a Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu ve FIFA'dan çeşitli puan silme cezaları uygulandı.Kırmızı GrupTuzlaspor'un 37 puanla birinci sırada yer aldığı Kırmızı Grup'ta, Tuzlaspor'un ardından 35 puanla Menemen Belediyespor, 33 puanlı Fatih Karagümrük ile otuz ikişer puana sahip Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Şanlıurfaspor play-off hattında bulunuyor.Play-off barajının 6 puan gerisinde yirmi altışar puanlı Tarsus İdmanyurdu ile Pendikspor sıralanıyor.Grubun son 3 sırasında 15 puan toplayan Fethiyespor, 11 puanlı Bandırmaspor Baltok ve 9 puanlı Tokatspor var.Tuzlaspor'un 9 hafta ilk sırada tamamladığı grupta Menemen Belediyespor 7, Kırklarelispor da 1 hafta zirvede yer aldı.Beyaz GrupSakaryaspor'un 39 puanla ilk yarıyı lider tamamladığı Beyaz Grup'ta, Sakarya temsilcisini 38 puanlı Sarıyer, 37'şer puana sahip Yılport Samsunspor ile Keçiörengücü ve 33 puanlı Kastamonuspor 1966 izledi.Grupta 7 puana sahip Ankara Demirspor'un yanı sıra eksi 9 ceza puanı bulunan -1 puanlı Manisaspor, eksi 21 ceza puanı alan -10 puanlı Gaziantepspor düşme hattında bulunuyor.İlk yarıda Sarıyer 9, Sakaryaspor 4, Sancaktepe Belediyespor 3 ve Eyüpspor 1 hafta liderlik koltuğunu ele geçirdi.En golcü takımlarToplam 787 golün atıldığı TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta takımlar 399 gol atarken, Beyaz Grup'ta gol sayısı 388'de kaldı.Kırmızı Grup'ta 35 gol atan Menemen Belediyespor ile Beyaz Grup'ta 34 gollü Kastamonuspor 1966 en golcü, Beyaz Grup'ta 7 golü bulunan Bayrampaşa ile Kırmızı Grup'ta 9 gollü Tokatspor en az gol atan takımlar oldu.En golcü futbolcuBeyaz Grup'ta Keçiörengücü ile 13 gole ulaşan Taha Balcı en golcü isim konumunda bulunuyor.Taha Balcı'yı on birer golle Kırmızı Grup ekibi Fatih Karagümrük'ten Erkan Zengin ve Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nde Musa Caner Aktaş takip etti.2018-2019 ilk devre raporu