Haberler » Spor » Haber

TFF 2. Lig: Elazığspor: 0 - Tuzlaspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 3. hafta maçında B.Elazığspor, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'a 1-0 mağlup oldu.

15.09.2019 17:47TFF 2. Lig: Elazığspor: 0 - Tuzlaspor: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 3. hafta maçında B. Elazığspor, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçta Tuzlaspor'un iki golü de ofsayt gerekçesiyle değer kazanmazken, Elazığspor'da Teknik Direktör Sefer Yılmaz ile Kadir Taşoğlu 88. dakikada kırmızı kart gördü.

Stat: Gençlik Merkezi

Hakemler: Alpaslan Şen xx, Mehmet Şengül xx, Kenan Özcan xx

Birevim Elazığspor: Ahmet Doğan xx, Murathan Özen xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Onur Alsu xx, Ahmet Burak Solakel xx, Cengizhan Akgün xx, Kadir Bekmezci xx, Kadir Taşoğlu xx, Murat Ceylan xx (İzzet dk. 90 ?), Serdar Özbayraktar xx, Ömer Yıldız x (Selim Enes dk. 70 x)

Tuzlaspor: Bayram Olgun xx, Türker Toptaş xx, Yasin Yener xx, Doğan Can Otman xx, Bülent Uzun xx, Sadık Baş xxx, Muhammed Akarslan x(Mehmet dk. 63 x), Servan Taştan xx (Sefa dk. 83 x), Umut Sönmez xx, Kemal Tokak xx, Göksu Türkdoğan x (Murat dk. 68 x)

Gol: Sadık (dk. 85) (Tuzlaspor)

Kırmızı Kartlar: Kadir Taşoğlu (dk. 88) (Elazığspor)

Sarı Kartlar: Murat Ceylan (Elazığspor), Sadık (Tuzlaspor) - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Murat Ceylan, Elazığspor, Spor

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Haberleri
01:40 Getafe yine puan kaybetti
01:05 Ünal Karaman: "Ne olursa olsun kazanmak istiyorduk"
00:45 Milliler ikinci mağlubiyetini aldı
00:42 Yukatel Denizlispor - Konyaspor maçının ardından
00:04 Trabzonspor'un rakibi Getafe, ligde yine puan kaybetti
23:56 Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
23:52 Maçın ardından