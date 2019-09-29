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TFF 2. Lig: Elazığspor: 1 - Bandırmaspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 5. haftasında B. Elazığspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

29.09.2019 17:34TFF 2. Lig: Elazığspor: 1 - Bandırmaspor: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 5. haftasında B. Elazığspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Gençlik Merkezi

Hakemler: Burak Pakkan xx, Kadir Kantekin xx, Hüseyin Can xx

Birevim Elazığspor: Ali Karataş xx, Onur Alsu xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Ahmet Burak Solakel xx (Hebat dk. 86 ?), Murat Ceylan xx, Kadir Bekmezci xx, Serdar Özbayraktar xx, Cengizhan Akgün x ( Selim Enes dk. 46 xxx), Murathan Özen xx, Kadir Taşoğlu xx, Ömer Yıldız x (İzzet dk. 46 xx)

Bandırmaspor: Hasan Hüseyin Akınay xx, Birhan Vatansever xx, Sinan Akaydın xx (Batuhan dk. 69 x), Erkan Taşkıran xx, Adem Alkaşi xx, Abdullah Karmil xx, Hüseyin Bak xx, Samet Katanalp xx (Yusuf dk. 78 x), Benhur Keser xxx (Ali dk. 66 x), Rıdvan Koçak xx, İrfan Başaran xx

Goller: Selim Enes (dk. 90) (Elazığspor), Benhur (dk. 21) (Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Serdar, Selim Enes (Elazığspor), İrfan (Bandırmaspor) - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Selim, Spor

Kaynak: İHA

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