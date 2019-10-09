TFF 2. Lig: Elazığspor: 2 - Karabükspor: 3

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 7. haftasında Elazığspor
, sahasında Kardemir Karabükspor'a 3-2 mağlup oldu. Kardemir Karabükspor 54 hafta sonra ilk galibiyetini aldı.
Stat: Gençlik Merkezi
Hakemler: Alim Kandemir xx, Nurettin Dinçer Demir xx, Ali Etlikci xx
B.Elazığspor: Ahmet Doğan x, Onur Alsu xx, Muhammed Düzgüner x (Murat Ceylan dk. 46 xx), Ahmet Burak Solakel xx, Kadir Bekmezci xx, Serdar Özbayraktar xx, Cengizhan Akgün xx, Hebat Alan x (Fırat Sefa dk. 57 x), Murathan Özen xx, Kadir Taşoğlu xx, Ömer Yıldız x (Selim Enes dk. 36 xx)
Kardemir Karabükspor: Halit Tokur xx, Arda Belen xx, Sezer Gündüz xx, Tuğrul Yavaşcı xx, Emre Eser xxx, Toykan Topuz x (Berkay dk. 46 x), Doğukan Sabih Tokgöz x (Barbaros dk. 59 x), Ömer Faruk Yılmaz xx, Cihan Aydın xx, Berk Kervankıran xxx (Fatih dk. 78 ?), Batuhan Kurt xxx
Goller: Serdar (dk. 38), Kadir Bekmezci (dk. 78 pen.) (Elazığspor), Berk (dk. 6), Batuhan (dk. 31), Emre (dk. 35 pen.) (Karabükspor)
Sarı Kartlar: Kadir Bekmezci, Murat Ceylan, Cengizhan, Serdar (Elazığspor), Barbaros, Fatih (Karabükspor) - ELAZIĞ