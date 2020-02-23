Haberler » Spor » TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 1 - Ergene Velimeşespor: 1 - Spor

TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 1 - Ergene Velimeşespor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 25. hafta mücadelesinde GMG Kastamonuspor, sahasında Ergene Velimeşespor ile 1-1 berabere kaldı.

23.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:20TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 1 - Ergene Velimeşespor: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 25. hafta mücadelesinde GMG , sahasında Velimeşespor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Gazi Stadyumu

Hakemler: Cihan Ateş xx, Şenol Bektaş xx, Sinan Bilen xx

GMG Kastamonuspor: İsmail Şahmalı xx, Recep Yılmaz xxx, Özgür İleri xx, İlyas Çakmak xxx, Metincan Cici xxx (Birkan Öksüz dk. 89 '), Sefa Kara x (Yusuf Türk dk. 59 x), Faruk Öcal xx, Özgür Yılmaz xx, Alican Karadağ xx, Ömer Gür xx (Harun Aydın dk. 76 x), Hakan Olkan xx

Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım

Ergene Velimeşespor: Gökhan Siverek, Baran Işık, Fatih Dilek, Çınar Tarhan xx (Semih Kahraman dk. 73 x), Kutay Kurt xx, Mert Er Estik xx, Burhan Arman x, Oğuz Özden x, Cabir Coşar ' (Eser Akbaş dk. 27 xx), Taner Yılmaz xx, Raşit Yöndem xx (Fatih Atex dk. 85 ?)

Teknik Direktör: Rasim Destanlıoğlu

Goller: İlyas Çakmak (dk. 90+9) (GMG Kastamonuspor), Burhan Arman (dk. 76) (Ergene Velimeşespor)

Sarı kartlar: Özgür İleri, Metincan Cici, Recep Yılmaz, İsmail Şahmalı, Ömer Gür, A. Akyol (GMG Kastamonuspor), Fatih Dilek, Kutay Kurt, Taner Yılmaz (Ergene Velimeşespor) - KASTAMONU

Türkiye Futbol Federasyonu, İsmail Şahmalı, Kastamonuspor, Ergene, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 19:20:46