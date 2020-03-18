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TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Başkent Akademi FK: 3

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, erteleme müsabakasında konuk ettiği Başkent Akademi FK'ya 3-0 mağlup oldu.

18.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:32
TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Başkent Akademi FK: 3
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, erteleme müsabakasında konuk ettiği Başkent Akademi FK'ya 3-0 mağlup oldu.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu xx, Okan Akbal xx, Ozan Bekar xx

Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Tekin Adar xx (Recep Oğuz dk.74 xx), Batuhan Aygün xx (Raif Gündoğdu dk.62 xx), Burak Demireğen xx, Murat Kayalı xx, Mert Çakar xx, Tuğay Adamcıl xx, Sancar Yıldırım xx, Muharrem Efe xx, Furkan Mızrak xx, İlke Tankul xx

Yedekler: Ogün Alkan, Okan Dede, Denizhan Uçak

Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş

Başkent Akademi FK: Taha Ayan xx, Abdullah Çelik xx, Ahmet Sun xx, Zeki Korkmaz xx (Ahmet Karaman dk.79 ?), Yunus Emre Kasal xx (Hüseyin İriç dk.66 xx), Ömer Bozan xx, Emrah Taysı xx, Alper Önal xx (Osman Şahin dk.51 xx), Eren Tokat xx, Salih Sefercik xx, Eyüp Poyraz xx

Yedekler: Kaan Parıltan, Hasan Genç, Yasin Abdioğlu, Nezir Özer

Teknik Direktör: Dursun Karamustafa

Goller: Alper Önal (dk. 6), Ahmet Sun (dk. 85), Ömer Bozan (dk. 90) (Başkent Akademi FK)

Sarı Kartlar: Cengiz Biçer, Murat Kayalı, Muharrem Efe, Burak Demireğen (Gümüşhanespor), Alper Önal, Osman Şahin, Salih Sefercik (Başkent Akademi FK) - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Spor

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