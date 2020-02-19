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TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Afjet Afyonspor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 1-0 mağlup etti.

19.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:06TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Afjet Afyonspor: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden , sahasında konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Yalçın Taşkınfurat xx, Sefa Özcan xx, Hakan Yoldaş xx

Gümüşhanespor: Ogün Alkan xx, Hasan Kaşıkara xx, Tekin Adar xx (İlke Tankul dk. 80 ?), Raif xx (Batuhan Aygün dk. 90 ?), Burak Demireğen xx, Murat Kayalı xx (Recep Oğuz dk. 90 ?), Mert Çakar xx, Tuğay Adamcıl xx, Sancar Yıldırım xx, Muharrem Efe xx, Furkan Mızrak xx

Afjet Afyonspor: Anıl Atağ xx, Onur Ramazan Toprak xx, İlker Avşar xx, Çağrı Giritlioğlu xx (Emre Tosun dk. 82 ?), Aykut Emre Yakut xx (Kaan Baysal dk. 46 xx), Nazmi Candoğan xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Semih Ceylan xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Ali Kılıç xx (Bora Taşdemir dk. 72 xx), İsmet Benli xx

Gol: Murat Kayalı (dk. 1) (Gümüşhanespor)

Sarı Kartlar: Tekin Adar, Tuğay Adamcıl (Gümüşhanespor), Ali Kılıç, Onur Ramazan Toprak, Mehmet Tayfun Dingil (Afjet Afyonspor) - GÜMÜŞHANE

Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Murat Kayalı, Gündoğdu, Spor

Kaynak: İHA

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