03 Nisan 2019, 16:57
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Tff 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Eyüpspor: 1

Tff 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Eyüpspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Burak Olcar xx, Murat Taşçıkar xx, Gürcan Dönmez xx

Gümüşhanespor: Mesut Balkan xx, Muharrem Doğan xx, Mehmet Menderes Önkuzu xx (Tekin Adar dk. 68 xx), Kadir Ari xx, Ahmet Güven xx, Azad Kevin Odabaşı xx, Murat Kayalı xx (Hasan Kaşıkara dk. 79 xx), Hüseyin Altuğ Taş xx, Sancar Yıldırım xx, Mehmet Cansın Çiçek xx, Mert Çakar xx (Muharrem Efe dk. 62 xx)

Teknik Direktör: Metin İlhan

Eyüpspor: Evren Özyiğit xx, Gökhan Çalışır xx, Doğan Ateş xx, Hakan Yavuz xx, Ahmet Devret xx (Kubilay Akyüz dk. 71 xx), Muhammet Yeşil xx, İsmail Ayaz xx, Hasan Güleryüz xx, Mehmet Kodeş xx (Berkan Burak Turan dk. 84 ?), Murat Akçay xx (Yüksel Kayaalp dk. 71 xx), Yunus Emre Gedik xx

Teknik Direktör: Ekrem Al

Goller: Kadir Arı (dk. 8) (Gümüşhanespor), Mehmet Kodeş (dk. 45) (Eyüpspor)

Sarı Kartlar: Mehmet Menderes Önkuzu, Mert Çakar (Gümüşhanespor), Gökhan Çalışır, Doğan Ateş, İsmail Ayaz, Yunus Emre Gedik (Eyüpspor) - GÜMÜŞHANE Menderes, Türkiye Futbol Federasyonu, Eyüpspor, Gümüşhanespor, Spor
Kaynak: İHA



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