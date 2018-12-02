02 Aralık 2018, 15:17
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Tff 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Gaziantepspor: 0

Tff 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Gaziantepspor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Gümüşhanespor, evinde Gaziantepsor’u 1-0 mağlup ederek sezon başından beri sahasındaki ilk galibiyetini aldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, evinde Gaziantepsor'u 1-0 mağlup ederek sezon başından beri sahasındaki ilk galibiyetini aldı.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Hakan Ergin xx, Kadir Kantekin xx, Efe Kurtuluş xx

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay xx, Fırat Arıkan xx, Mehmet Menderes Önkuzu xx, Serdar Ümit Deniz xx, Hüseyin Çolak xx, Musa Sinan Yılmazer xx, Kadir Ari xx, Tufan Kelleci xx, Azad Kevin Odabaşı xx (Faruk Öcal dk. 70 xx), Murat Kayalı xx (Raif Gündoğdu dk. 90 ?), Mehmet Cansın Çiçek xx

Yedekler: Mesut Balkan, Muharrem Doğan, Burak Demireğen, Hüseyin Altuğ Taş, Furkan Mızrak

Teknik Direktör: Metin İlhan

Gaziantepspor: Selçuk Özcan xx, Batuhan Necioğlu xx (Muhammed Ersin Oğuz dk. 75 xx), Müslüm Talşik xx, Ahmet Olğun xx, Sirac Susancak xx (Mustafa Nacar dk. 50 xx), Mustafa Emirhan Özyaşar xx, Yakup Zengin xx, Ferhat Güler xx, Hasan Genç xx, Gökhan Çamur xx, Mustafa Bayram Çakır xx

Yedekler: Musa Emre Yakar, Hasan Aktürk, Tarık Kamış, Mehmet Hürkan Demir, Hazar Saygılı

Teknik Direktör: İbrahim Kürşat Daloğlu

Gol: Mehmet Menderes Önkuzu (dk. 75) (Gümüşhanespor)

Sarı kartlar: Mehmet Menderes Önkuzu, Tufan Kelleci, Faruk Öcal, Hasan Hüseyin Akınay, Hüseyin Çolak (Gümüşhanespor), Müslüm Talşik (Gaziantepspor) - GÜMÜŞHANE Menderes,Gaziantepspor,Türkiye Futbol Federasyonu,Gümüşhanespor
02 Aralık 2018 Pazar 15:17



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