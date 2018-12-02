Tff 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Gaziantepspor: 0

TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor
, evinde Gaziantepsor'u 1-0 mağlup ederek sezon başından beri sahasındaki ilk galibiyetini aldı.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Hakan Ergin
xx, Kadir Kantekin xx, Efe Kurtuluş xx
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin
Akınay xx, Fırat Arıkan
xx, Mehmet Menderes
Önkuzu xx, Serdar Ümit Deniz xx, Hüseyin Çolak
xx, Musa Sinan
Yılmazer xx, Kadir Ari xx, Tufan Kelleci xx, Azad Kevin Odabaşı xx (Faruk Öcal
dk. 70 xx), Murat Kayalı
xx (Raif Gündoğdu
dk. 90 ?), Mehmet Cansın
Çiçek xx
Yedekler: Mesut Balkan
, Muharrem Doğan
, Burak Demireğen
, Hüseyin Altuğ Taş
, Furkan Mızrak
Teknik Direktör: Metin İlhan Gaziantepspor
: Selçuk
Özcan xx, Batuhan Necioğlu xx (Muhammed Ersin Oğuz
dk. 75 xx), Müslüm Talşik xx, Ahmet Olğun xx, Sirac Susancak xx (Mustafa Nacar
dk. 50 xx), Mustafa Emirhan Özyaşar xx, Yakup Zengin xx, Ferhat Güler xx, Hasan Genç
xx, Gökhan Çamur xx, Mustafa Bayram
Çakır xx
Yedekler: Musa Emre
Yakar, Hasan Aktürk
, Tarık Kamış, Mehmet Hürkan Demir, Hazar Saygılı
Teknik Direktör: İbrahim Kürşat Daloğlu
Gol: Mehmet Menderes Önkuzu (dk. 75) (Gümüşhanespor)
Sarı kartlar: Mehmet Menderes Önkuzu, Tufan Kelleci, Faruk Öcal, Hasan Hüseyin Akınay, Hüseyin Çolak (Gümüşhanespor), Müslüm Talşik (Gaziantepspor) - GÜMÜŞHANE
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02 Aralık 2018 Pazar 15:17