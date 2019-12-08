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TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 3 - Şanlıurfaspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta maçında Gümüşhanespor, evinde Şanlıurfaspor'u 3-1 mağlup etti.

08.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:14TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 3 - Şanlıurfaspor: 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta maçında , evinde 'u 3-1 mağlup etti.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Hüseyin Gökberk Arslan xx, Cemalettin Gündoğdular xx, Oğuz Akyüz xx

Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Mehmet Menderes Önkuzu xx, Hasan Kaşıkara xx (Batuhan Aygün dk. 88 ?), Raif Gündoğdu xx, Murat Kayalı xx (Tekin Adar dk. 66 xx), Burak Sarı xx, Mert Çakar xx, Sancar Yıldırım xx, Muharrem Efe xx (İlke Tankul dk. 77 x), Furkan Mızrak xx, Ahmet Güven xx

Şanlıurfaspor: Yasin Davuş xx, Mehmet Halil Daniş xx (Murat Şamil Kurt dk. 69 x), Veysel Sönmezsoy xx, Sercan Kaya xx, Eyyüp Rızvanoğlu xx, Ali Eren Demirkol xx, Mehmet Fatih Bayat xx (Muhammed Talha Küçük dk. 90 ?), Onur Demir xx, Fevzi Özkan xx, Rıdvan Bingöl xx (Adnan Çalışkan dk. 89 ?), İbrahim Canlıka xx

Goller: Mert Çakar (dk. 45), Mehmet Menderes Önkuzu (dk. 79), Ahmet Güven (dk. 82) (Gümüşhanespor), Mehmet Halil Danış (dk. 33) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Muharrem Efe, Mert Çakar, Raif Gündoğdu (Gümüşhanespor), Mehmet Fatih Bayat, Fevzi Özkan, Ali Eren Demirkol, Onur Demir (Şanlıurfaspor) - GÜMÜŞHANE

Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Gümüşhanespor, Mert Çakar, Spor

Kaynak: İHA

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