TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon: 0 - Samsunspor: 5

0 yendi. Samsunspor'un yeni teknik direktörü Ertuğrul Sağlam da karşılaşmayı tribünden takip etti.



Stat: Vakfıkebir İlçe



Hakemler: Cihan Ataş xx, Ufuk Uğurlu xx, Okan Akbal xx



Hekimoğlu Trabzon: Bekir x, Miraç xx, Talha x (Ali dk. 68 x), Bahadır x, Volkan x, Oğuzhan x, Samet xx, Hakan x (Murat dk. 43 x), Mertcan xx, Caner x (Emrullah dk. 46 x), Taha Balcı x



Samsunspor: Nurullah xx, Samet Asatekin x, Yalçın xx, Erkam xx (Ercan dk. 73 x), Gökhan Meral xx, Guido xx (Enes dk. 84 x), İlyas Kubilay x (Oğuz dk. 64 x), Gökhan Alsan xx, Ferhat xxx, Bahattin xxxx, Atabey xx



Goller: Bahattin (dk. 6, 36 ve 39), Ferhat (dk. 47), Atabey (dk. 90+1) (Samsunspor)



Sarı kartlar: Oğuz (Samsunspor), Murat, Mertcan, Alper Avcı (T. D.) (Hekimoğlu Trabzon) - SAMSUN

Kaynak: İHA