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TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 3 - Tarsus İdman Yurdu: 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında ağırladığı Tarsus İdman Yurdu'nu 3-2 mağlup etti.

11.01.2020 15:11 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:17TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 3 - Tarsus İdman Yurdu: 2
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu FK, sahasında ağırladığı İdman Yurdu'nu 3-2 mağlup etti.

Stat: Vakfıkebir

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu xx, Ogün Kamacı xx, Ozan Bekar

Hekimoğlu Trabzon FK: Bekir Demircan xx, Miraç Acer xx, Samet Yalçın x (Haşim Çoban dk.46 x), Hakan Yavuz xx, Onur Akdeniz xx, Mertcan Çam xx (Oğuzhan Açıl dk.79 x), Caner Aktaş x (Ali Aydemir dk.70 x), Bahadır Erol xx, Taha Balcı xx, Volkan Altınsoy xx, Abdulkadir Özdemir xx

Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir x, Cansın Çiçek x, Ferhat Duman xx (Yasin Elmas dk.76 x), Nurullah Kaya x, Ali Yavuz Kol xx, Can Taşkıran x (Çağrı Yağız Yasak dk.76 x), Mustafa Yılmaz x, Artun Akçakın x, Alperen Pak x, İbrahim Hırçın x, Sefa Durmuş x

Goller: Mertcan Çam (dk.5), Hakan Yavuz (dk. 72), Nurallan Kaya (dk.54 k.k)(Hekimoğlu Trabzon FK), Ali Yavuz Kol (dk.9 ve 34) (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı Kartlar: Ferhat Duman (Tarsus İdman Yurdu), Hakan Yavuz (Hekimoğlu Trabzon FK) - TRABZON

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzon, Tarsus, Spor

Kaynak: İHA

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