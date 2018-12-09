Tff 2. Lig: İnegölspor: 0 - Eyüpspor: 1

TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor
sahasında karşılaştığı Eyüpspor
'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: İnegöl Şehir
Hakemler: Mustafa Murat
Oğuz xx, Hakan Betaş xx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xx
İnegölspor: Şener Özcan
xx, Kemal Hastürk xx, Bilal Özdemir
xx (Raif Demir dk. 46 x), Okan Deniz
xx (Cengiz Ötkün dk. 69 x), Taner Yalçın
x, Yaşar
Çetin x, Serhat Mermer xx, Emirhan Aydoğan
x (Ahmet Hakan Şahin
dk. 65 x), Osman Torun
xx, Volkan Altunsoy xx, Orhan Evci
x
Eyüpspor: Evren Özyiğit
xxx, Gökhan Çalışır
xxx, Doğan Ateş xxx, Kubilay Akyüz xxx (Erkan Yetişmiş dk. 90 ?), Hakan Yavuz
xx, Muhammed Yeşil xx, Yüksel Kayaalp xxx, İsmail Ayaz
xxx, Mehmet Kodeş xx (Berkan Turan dk. 87 x), Murat Akçay
xx (Hasan Güleryüz dk. 75 x), Yunus Emre Gedik xxx
Goller: Gökhan Çalışır (dk. 41), Eyüpspor
Sarı kartlar: Okan Deniz, Kemal Hastürk (İnegölspor), Yüksel Kayaalp, Muhammet Yeşil (Eyüpspor) - BURSA
İnegöl,Türkiye Futbol Federasyonu,İnegölspor,Eyüpspor
09 Aralık 2018 Pazar 17:06