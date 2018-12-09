09 Aralık 2018, 17:06
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Tff 2. Lig: İnegölspor: 0 - Eyüpspor: 1

Tff 2. Lig: İnegölspor: 0 - Eyüpspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta İnegölspor sahasında karşılaştığı Eyüpspor’a 1-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor sahasında karşılaştığı Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: İnegöl Şehir

Hakemler: Mustafa Murat Oğuz xx, Hakan Betaş xx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xx

İnegölspor: Şener Özcan xx, Kemal Hastürk xx, Bilal Özdemir xx (Raif Demir dk. 46 x), Okan Deniz xx (Cengiz Ötkün dk. 69 x), Taner Yalçın x, Yaşar Çetin x, Serhat Mermer xx, Emirhan Aydoğan x (Ahmet Hakan Şahin dk. 65 x), Osman Torun xx, Volkan Altunsoy xx, Orhan Evci x

Eyüpspor: Evren Özyiğit xxx, Gökhan Çalışır xxx, Doğan Ateş xxx, Kubilay Akyüz xxx (Erkan Yetişmiş dk. 90 ?), Hakan Yavuz xx, Muhammed Yeşil xx, Yüksel Kayaalp xxx, İsmail Ayaz xxx, Mehmet Kodeş xx (Berkan Turan dk. 87 x), Murat Akçay xx (Hasan Güleryüz dk. 75 x), Yunus Emre Gedik xxx

Goller: Gökhan Çalışır (dk. 41), Eyüpspor

Sarı kartlar: Okan Deniz, Kemal Hastürk (İnegölspor), Yüksel Kayaalp, Muhammet Yeşil (Eyüpspor) - BURSA İnegöl,Türkiye Futbol Federasyonu,İnegölspor,Eyüpspor
09 Aralık 2018 Pazar 17:06



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