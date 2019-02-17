Tff 2. Lig: İnegölspor: 2 Bayrampaşa: 1

TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor
sahasındaki Bayrampaşa
'yı 2-1 mağlup etti.
Stat: İnegöl Şehir
Hakemler: Selim Özen
xxx, Ejder Yapıcı
xxx, Çağlar Mehmet Uludağ
xxx
İnegölspor: Şener xxx, Gökhan xx, Yaşar xx (Selim Can
Temel dk. 88 ?), Cengiz xx, Serhat xx (Taner Yalçın
dk. 78 x), Emirhan xxx, Osman xx, Enes xxx, Volkan Altınsoy xxx, Yasin Arslan
xxx, Fatif Üge xxx (Ahmet dk 68 xx) Bayrampaşaspor
: Sercan xxx, Gürcan Gözüm xx, Oktay Pop xx (Tayyip dk. 60 xx), Tufan xx (Hakan Yüce dk. 79 xx), Evren
xx, Gökay xxx, İsa xx, Sercan xxx (Hamit dk.46 xx), Semih xx, Fatih Kara
xxx, Ali Kuleli
xxx
Goller: Fatih Üge (dk. 41), Yaşar Çetin (dk. 84) (İnegölspor), Tufan Arslan (dk .20) (Bayrampaşaspor)
Kırmızı Kart: Hamit (dk. 76) (Bayrampaşa)
Sarı Kartlar: Enes, Cengiz (İnegölspor), Sercan, Evren, Hamit, Ali Kuleli (Bayrampaşa) - BURSA
Taner Yalçın,Türkiye Futbol Federasyonu,Bayrampaşa,İnegölspor
Kaynak: İHA