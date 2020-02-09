Haberler » Spor » TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Van Spor Futbol Kulübü: 0 - Spor

TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Van Spor Futbol Kulübü: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında Van Spor Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.

09.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:16TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Van Spor Futbol Kulübü: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında , sahasında Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.

Stat: 12 Şubat

Hakemler: İlkay Güney xx, İsmet Keklik xx, Muzaffer Satıcı xx

Kahramanmaraşspor: Özkan xx, Gökhan xx, Fatih Çiplak xx, Rıdvan xx, Hüseyin Cihan xx, Fatih Kamacı xx, Recep xx (Bayram dk. 90 ?), Muhammet xx, Hakkı xx (Caner dk. 78 x), Haluk xxx (Hüseyin dk. 87 ?), Nuri Melih Mursal xx

Van Spor Futbol Kulübü: Salih xx, Şerif x (Tunç dk. 71 x), Barış Gök xx (Samet dk. 56 x), Cenk xx, Nuri Terliksiz xx, Oktay xx, Barış Sağır xx, Serdar xx, Mehmet Sıddık xx, Enes xx (Mehmet Alaeddinoğlu dk. 82 ?), Batuhan xx

Gol: Haluk (dk. 73) (Kahramanmaraşspor),

Sarı kartlar: Hüseyin (Kahramanmaraşspor), Mehmet Sıddık, Serdar, Tunç (Van Spor Futbol Kulübü) - KAHRAMANMARAŞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Futbol, Van, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 16:18:12