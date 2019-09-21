Haberler » Spor » Haber

TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 - Etimesgut Belediyespor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 2. haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında Etimesgut Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

21.09.2019 21:42TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 - Etimesgut Belediyespor: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 2. haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında Etimesgut Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: 12 Şubat

Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu xx, Mustafa Han xx, Egemen Savran xx

Kahramanmaraşspor: Özkan xx, Hüseyin Cihan Avcu xx (Emrullah dk. 60 xx), Haluk xx (Yasin dk. 72 xx), Fatih Kamacı xx, Cerem Talha xx, Gökhan xx, Fatih Çiplak xx, Yusuf Emre Kasal xxx, Safa Ali xx, Rıdvan xx, Abdullah xx (İsa dk. 88 ?)

Etimesgut Belediyespor: Osman Mert xx, Hüseyin xx, Mikail xx, Ahmet Kaan xx, Akın xx (Gökay dk. 83 ?), Eyüpcan xx, İbrahim xxx, Erçin xx (Muhammet Emre dk. 46 x), Alaettin Batuhan xx, Çınar x, Mehmet xx (Yusuf 76 x)

Goller: Yusuf Emre (dk. 16 ve 28) (Kahramanmaraşspor), İbrahim (dk. 90) (Etimesgut Belediyespor)

Sarı Kartlar: Hüseyin Cihan Avcu (Kahramanmaraşspor), Alaettin Batuhan, Hüseyin Öztürk, Akın, Osman (Etimesgut Belediyespor) - KAHRAMANMARAŞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Etimesgut, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:46 Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
22:42 Yılport Samsunspor - Tarsus İdman Yurdu maçının ardından
22:42 Maçın ardından
22:34 Juventus sürprize izin vermedi
22:32 Fenerbahçe, ligde 2 maç sonra 3 puanla tanıştı
22:29 Tarsus idman yurdu: 5-0
22:28 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçından kareler -2-