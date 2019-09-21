Haberler » Spor » Haber

TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Eyüpspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. hafta maçında Kardemir Karabükspor sahasında Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.

21.09.2019 21:13TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Eyüpspor: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. hafta maçında Kardemir Karabükspor sahasında Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Bilal Köseoğlu xxx, Emre Aslan xxx, Hasan Erdoğan xxx

Kardemir Karabükspor: Halit Tokur xx, Arda Belen xx, Emre Eser xxx (Nazmican dk. 77 xx), Sezer Gündüz xx, Ömer Çelik xx, Fatih Tultak xx, Abdullah Sezgin xxx, Cihan Aydın xx, Barbaros Kılıç xx (Melih dk. 80 ?), Fatih Kızılay xxX (Oğuz dk. 65 xx), Batuhan Kurt xx

Eyüpspor: Alp Tutar xx, Göksu Alhas xx, Muharrem Doğan xx, Gökhan Çalışır xx, Uğur Mustafa Türk xx, Berkan Burak Turan xx, Mahsun Çapkan xx (Ali dk. 90 ?), Gürcan Gözüm xx (İzlem dk. 61 xx), Eren Taşkın xx, Volkan Kesim xx, Metehan Mertöz xx (Kıvanç dk. 62 xx)

Gol: Kıvanç (dk. 74) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Emre, Batuhan, Cihan, Arda (Karabükspor), Eren, Mahsun, İzlem, Kıvanç, Göksu (Eyüpspor) - KARABÜK

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Karabükspor, Eyüpspor, Spor

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Haberleri
22:46 Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
22:42 Yılport Samsunspor - Tarsus İdman Yurdu maçının ardından
22:42 Maçın ardından
22:34 Juventus sürprize izin vermedi
22:32 Fenerbahçe, ligde 2 maç sonra 3 puanla tanıştı
22:29 Tarsus idman yurdu: 5-0
22:28 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçından kareler -2-