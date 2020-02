TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - GMG Kastamonuspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında GMG Kastamonuspor ile golsüz berabere kaldı.Stat: Dr. Necmettin ŞeyoğluHakemler: Burak Olcar xx, Ali Etlikci xx, Hüseyin Can xx,Kardemir Karabükspor: Ferhat xx, Arda xx, Tuğrul xx, Emre Eser xx (Sezer dk. 83 ?), Berkay xx, Oğuz xx (Fatih dk. 65 xx) Doğukan xx, Ömer Faruk xx (Toykan dk. 71 xx), Abdullah xx, Cihan x, Berk xxKastamonuspor: İsmail xx, Recep xx, Özgür xx, Doğonay xx (Alican dk. 79 xx), İlyas xx, Metincan xx (Berkay dk. 62 xx), Harun xx (Yusuf dk. 65 xx), Faruk xx, Hakkı Can xx, Ömer xx Hakan xxSarı Kartlar: Doğukan, Berkay, Tuğrul, Ferhat, Fatih, Arda (Karabükspor), Hakan, Özgür, Hakkı Can (Kastamonuspor) - KARABÜK