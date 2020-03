TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Niğde Anadolu FK: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kardemir Karabükspor, sahasında konuk ettiği Niğde Anadolu FK'ya 1-0 mağlup oldu.Stat: Dr. Necmettin ŞeyoğluHakemler: Ozan Bileyici xx, Salim Şanlıer xx, Sefa Özcan xxKardemir Karabükspor: Halit xx, Arda xx, Tuğrul xx, Emre Işık xx (Ali Kemal dk. 79 x), Berkay xx, Oğuz xx, Doğukan xx (Toykan dk. 71 xx), Ömer Faruk xx, Abdullah xx, Cihan x (Nazmican dk. 88 ?), Fatih Kızılay xNiğde Anadolu FK: Muhammet xx, Rıza xx, Metehan xx, Ali Mert xx (Yusuf Can dk. 89 ?), Atalay Gürel xx (Mustafa dk. 57 x), Atalay Yıldırım xx (Bayram dk. 79 x), Hüseyin xx, Altar Han xx, Emir Can xx, Berkin xx, Recep xxGol: Emir Can (dk. 84) (Niğde Anadolu)Sarı Kartlar: Berkay, Abdullah, Ömer Faruk, Toykan (Karabükspor), Metehan, Ali Mert (Niğde Anadolu FK) - KARABÜK

