TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Niğde Anadolu FK: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kardemir Karabükspor, sahasında konuk ettiği Niğde Anadolu FK'ya 1-0 mağlup oldu.
15.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:03
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kardemir Karabükspor, sahasında konuk ettiği Niğde Anadolu FK'ya 1-0 mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Ozan Bileyici xx, Salim Şanlıer xx, Sefa Özcan xx
Kardemir Karabükspor: Halit xx, Arda xx, Tuğrul xx, Emre Işık xx (Ali Kemal dk. 79 x), Berkay xx, Oğuz xx, Doğukan xx (Toykan dk. 71 xx), Ömer Faruk xx, Abdullah xx, Cihan x (Nazmican dk. 88 ?), Fatih Kızılay x
Niğde Anadolu FK: Muhammet xx, Rıza xx, Metehan xx, Ali Mert xx (Yusuf Can dk. 89 ?), Atalay Gürel xx (Mustafa dk. 57 x), Atalay Yıldırım xx (Bayram dk. 79 x), Hüseyin xx, Altar Han xx, Emir Can xx, Berkin xx, Recep xx
Gol: Emir Can (dk. 84) (Niğde Anadolu)
Sarı Kartlar: Berkay, Abdullah, Ömer Faruk, Toykan (Karabükspor), Metehan, Ali Mert (Niğde Anadolu FK) - KARABÜK
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Ozan Bileyici xx, Salim Şanlıer xx, Sefa Özcan xx
Kardemir Karabükspor: Halit xx, Arda xx, Tuğrul xx, Emre Işık xx (Ali Kemal dk. 79 x), Berkay xx, Oğuz xx, Doğukan xx (Toykan dk. 71 xx), Ömer Faruk xx, Abdullah xx, Cihan x (Nazmican dk. 88 ?), Fatih Kızılay x
Niğde Anadolu FK: Muhammet xx, Rıza xx, Metehan xx, Ali Mert xx (Yusuf Can dk. 89 ?), Atalay Gürel xx (Mustafa dk. 57 x), Atalay Yıldırım xx (Bayram dk. 79 x), Hüseyin xx, Altar Han xx, Emir Can xx, Berkin xx, Recep xx
Gol: Emir Can (dk. 84) (Niğde Anadolu)
Sarı Kartlar: Berkay, Abdullah, Ömer Faruk, Toykan (Karabükspor), Metehan, Ali Mert (Niğde Anadolu FK) - KARABÜK
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Karabükspor, Niğde, Spor
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