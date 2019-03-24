Tff 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 2 - Sarıyer: 0

Kastamonuspor
1966, TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta sahasında konuk ettiği Sarıyer
'i 2-0 yendi.
Stat: Gazi
Hakemler: Bilal Köseoğlu
xxx, Sedat Yavanoğlu xxx, Mehmet Şengül xxx
Kastamonuspor 1966: Muhammed Birkan Tetik xxx, Abdulaziz Solmaz
xxx (Ahmet Bahçıvan dk. 90 '), Ozan Kılıçoğlu
xx (Ayhan Gürbüz dk. 60 x), Erkan Taşkıran
xxx, Muhammed Haşim Çoban xxx, Soner Dikmen
xxx, Kemal Tokak
xx, Artun Akçakın
xxx, Yakup Yiğit
xx, Yasin Yener xx (Faruk Öcal
dk. 66 x), Bahadır Can
Avcı xx
Sarıyer: Ali Türkan
xx, Feyyaz Belen
xx, Yaser Yıldız
' (İskender Alın
dk. 11 xx), Nuri Fatih Aydın
xx, Özgür Çelik xxx, Hakki İsmet Şimşek
xx (Ali Kucik dk. 63 xx), Abdullah Karmil
xx, Hüseyin Bak
xx, Serkan Balcı
xx, Samet Katanalp xxx, Bertul Kocabaş
xx (Alim Karlak dk. 71 x)
Goller: Artun Akçakın (dk. 46), Soner Dikmen (dk. 82) (Kastamonuspor 1966)
Kırmızı Kart: Erkan Taşkıran (dk. 60) (Kastamonuspor 1966)
Sarı Kartlar: Yasin Yener, Artun Akçakın, Soner Dikmen (Kastamonuspor 1966), Serkan Balcı, Samet Katanalp, Abdullah Karmil, Hakkı İsmet Şimşek (Sarıyer) - KASTAMONU
Dikmen, Türkiye Futbol Federasyonu, Sarıyer, Kastamonuspor, Spor
Kaynak: İHA