Haberler » Spor » TFF 2. Lig Kırmızı Grup

TFF 2. Lig Kırmızı Grup

TFF 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor FK, ligin evinde konuk ettiği Sivas Belediye Spor ile 0-0 berabere kaldı.

19.10.2019 16:00TFF 2. Lig Kırmızı Grup

TFF 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor FK, ligin evinde konuk ettiği Sivas Belediye Spor ile 0-0 berabere kaldı.


Stat: Van Atatürk:


Hakemler: Şeref Taş xx, Abdullah Uğur Sarı xx, Emin Barlas xx


Van Spor FK: Salih Şenbaş xx, Serdar Cansu xx, Burçak Özkanca xx, Samet Cantürk xx, Barış Gök xx, Barış Sağır xx, Oktay Aydın xx (Timuçin Aşçıgil dk. 75 x), Mert Özyıldırım xx (Emrah Tacir dk. 67 x), Mehmet Sıddık İstemi xx, Batuhan Er xx, Tunç Murat Behram xx (Şerif Doğan dk. 79 x)


Teknik direktör: Hasan Erkin Şimşir


Sivas Belediye Spor: Hayrullah Mert Akyüz x, Safa Yıldırım x, Ercüment Eray Ataklı x, Onur Uslucan x, Mustafa Aydoğdu x (Onur Erdem Günel dk. 89 ?), Burak Asan x (Mustafa Aydın dk. 90+3 ?), Serkan Yavuz x, Kerem Kaya x, Osman Bayrak x, Ömer Faruk Ermeç x, Fatih Çolak x


Teknik Direktör: Namık Altunsoy


Sarı kartlar: Salih Şenbaş, (Van Spor FK), Mustafa Aydoğdu, Onur Uslucan, Ömer Faruk Ermeç, (Sivas Belediye Spor) - VAN


Türkiye Futbol Federasyonu, Sivas, Van, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:13 Ahmet Ağaoğlu, Abdulkadir Ömür'ü ziyaret etti
17:18 Cappadocia Ultra-Trail 2019 başladı (3)
17:17 Konyaspor, şut ve gol çalıştı
17:14 Gençlerbirliği: 0-6
17:01 Fenerbahçe, Denizli'de
17:03 Sigortam.Net İTÜ Basket: 105-67
17:02 Futbol: Süper Lig
19.10.2019 17:19:05