Tff 2. Lig Kırmızı Grup: Manisa Bbsk: 5- Tokatspor: 1

TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor
, Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaştığı Tokatspor'u gol yağmuruna tuttu. Onur Kolay (2), Umut Kaya (2) ve Erhan'ın attığı gollerle sahadan 5-1 farklı galibiyetle ayrılan Manisa Büyükşehir Belediyespor puanını 24'e çıkardı.
Stat: Mümin Özkasap Stadı
Hakemler: Cihan Ataş xx, Ali Uğurtan Demirtaş xx, Ahmet Ulu
xx
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Ersel xxx, Ufukhan xxx, Erman xxx, Mehmet Yılmaz xxx, Erhan xxx, Emir, Onur Kolay xxxx, Umut Kaya xxx (dk. 69 Fatih Gül
xx), Alper xx Zafer xx, (dk. 55 Umut Sönmez
xx), Artun xx (dk. 70 Yaser xx)
Teknik Sorumlu: Mehmet Mesut Tüfenkoğlu
Tokatspor: Akın x, İsa x, Gökalp x, Erhan x, Muhammed x (dk. 61 Recep x), Enes x (dk. 66 Emin x), Anıl x, Bekir xx, Berat x, Ramazan x (dk. 54 Noyan x), Bilal x
Teknik Sorumlu: Ahmet Kazım Ertem
Sarı kart: Ramazan ( Tokatspor)
Goller: Dk. 12, 60 Onur Kolay, dk. 25 Erhan Kara
, dk. 56 (pen), dk. 67 Umut Kaya (Manisa Büyükşehir Belediyespor), dk. 23 Bekir (Tokatspor) - MANİSA
Büyükşehir Belediyespor,Türkiye Futbol Federasyonu,Manisa
11 Kasım 2018 Pazar 11:28