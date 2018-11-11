11 Kasım 2018, 11:28
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Tff 2. Lig Kırmızı Grup: Manisa Bbsk: 5- Tokatspor: 1

Tff 2. Lig Kırmızı Grup: Manisa Bbsk: 5- Tokatspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Mümin Özkasap Stadı’nda karşılaştığı Tokatspor’u gol yağmuruna tuttu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaştığı Tokatspor'u gol yağmuruna tuttu. Onur Kolay (2), Umut Kaya (2) ve Erhan'ın attığı gollerle sahadan 5-1 farklı galibiyetle ayrılan Manisa Büyükşehir Belediyespor puanını 24'e çıkardı.

Stat: Mümin Özkasap Stadı

Hakemler: Cihan Ataş xx, Ali Uğurtan Demirtaş xx, Ahmet Ulu xx

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Ersel xxx, Ufukhan xxx, Erman xxx, Mehmet Yılmaz xxx, Erhan xxx, Emir, Onur Kolay xxxx, Umut Kaya xxx (dk. 69 Fatih Gül xx), Alper xx Zafer xx, (dk. 55 Umut Sönmez xx), Artun xx (dk. 70 Yaser xx)

Teknik Sorumlu: Mehmet Mesut Tüfenkoğlu

Tokatspor: Akın x, İsa x, Gökalp x, Erhan x, Muhammed x (dk. 61 Recep x), Enes x (dk. 66 Emin x), Anıl x, Bekir xx, Berat x, Ramazan x (dk. 54 Noyan x), Bilal x

Teknik Sorumlu: Ahmet Kazım Ertem

Sarı kart: Ramazan ( Tokatspor)

Goller: Dk. 12, 60 Onur Kolay, dk. 25 Erhan Kara, dk. 56 (pen), dk. 67 Umut Kaya (Manisa Büyükşehir Belediyespor), dk. 23 Bekir (Tokatspor) - MANİSA Büyükşehir Belediyespor,Türkiye Futbol Federasyonu,Manisa
11 Kasım 2018 Pazar 11:28



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