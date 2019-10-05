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TFF 2. Lig: Kırşehir Belediyespor: 0 - Sakaryaspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup maçında Kırşehir Belediyespor, sahasında ağırladığı Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı.

05.10.2019 17:36TFF 2. Lig: Kırşehir Belediyespor: 0 - Sakaryaspor: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup maçında Kırşehir Belediyespor, sahasında ağırladığı Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Ahi

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xxx, Boran Turhan xxx, Vedat Hoşnam xxx

Kırşehir Belediyespor: Bekir Sevgi xx, Birol Parlak xx, Emrah Dağ xx, İsmail Düzgün xx Ahmet Mert Bayındır xx (İlker Sayan dk. 72 x), Ahmet Karadayı xx, Erbay Eker xx, Murat Şimşek xx, Oğuzhan Öztürk xx, Turan Yılmaz x (Yaşar Çetin dk. 46 xx), Onur Karakabak xx

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Abdulaziz Solmaz xx, Taşkın İlter xx, Berk İsmail Ünsal x (Yaser Hacımustafaoğlu dk. 55 x), Okan Baydemir xx (Kaan Kırcı dk. 65 x), Nuri Fatih Aydın xx (Furkan Parsak dk. 87 ?), Ali Fırat Okur xx, Ahmet Furkan Özcan xx, Berkay Can Değirmencioğlu xx

Kırmızı Kart: Taşkın İlter (dk. 75) (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: Yaser Hacımustafaoğlu, Ali Fırat Okur (Sakaryaspor), Murat Şimşek, Ahmet Karadayı, Ahmet Karadayı, Oğuzhan Öztürk (Kırşehir Belediyespor) - KIRŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Karadayı, Sakaryaspor, Kırşehir, Spor

Kaynak: İHA

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