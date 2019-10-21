Haberler » Spor » TFF 2. Lig: Kırşehir Belediyespor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0

TFF 2. Lig: Kırşehir Belediyespor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. Hafta müsabakasında Kırşehir Belediyespor Ahi Stadında, Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendi.

21.10.2019 09:01TFF 2. Lig: Kırşehir Belediyespor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. Hafta müsabakasında Kırşehir Belediyespor Ahi Stadında, Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendi. Maç öncesi iki takım oyuncuları Barış Pınarı Harekatına destek olmak için asker selamı verdi. Kırşehir Belediye Spor taraftarı ise dev Türk Bayrağı açarak 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganı attı.

Stat: Ahi

Hakemler: Semih Kurt xxx, Gürcan Dönmez xxx, Birtan Yavuz xxx

Kırşehir Belediyespor: Bekir Sevgi xx, Birol Parlak xx, Metin Aydın xx, İsmail Düzgün (dk.62 Ümit Karaal) xx İlker Sayan xx, Ahmet Karadayı xx, Serhat Mermer xx, Berkay Öztuvan (dk.77 Ahmet Mert Bayındır)xx, Volkan Geyikxx, Onur KarakabakXx, Yusuf Akbulut (83. Yaşar Çetin)xx,

Kardemir Karabükspor: Halit Tokurxx, Arda Belen xx, Tuğrul Yavaşçı xx,Emre Eser (dk.87 Melih Berat Arslan) xx, Toykan Topuz (dk.71 Ömer Çelik) xx, Fatih Tultak xx, Doğukan Sabih Toksöz (dk.42 Fatih Kızılay) xx Abdullah Sezgin xx, Cihan Aydın xx Berk Kervankıran xx Batuhan Kurt xx

Goller: Ahmet Karadayı (dk.15), İsmail Düzgün (dk.38), İlker Sayan (dk. 74), Kırşehir Belediyespor

Sarı Kartlar: Berk Kervankıran (dk.17), Arda Belen (dk.66), Tuğrul Yavaşçı (dk. 68), Batuhan Kurt (dk.71), Kardemir Karabükspor, Metin Aydın (dk.75), Kırşehir Belediyespor - KIRŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Metin Aydın, Kırşehir, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
10:19 Mustafa Tokgöz: Hepimizin memnun olacağı bir Kayserispor göreceğiz
10:16 Mesut Urgancılar: Yepyeni bir yolculuğa başlıyoruz
10:10 Emre Kocadağ: Beşiktaş'ı layık olduğu günlere kavuşturacağız
10:00 Aksu protokolü ile sporcular kaynaştı
09:56 Menemen'in galibiyet hasreti dinmedi
09:51 Altay 28 yıl sonra kazandı
09:54 Emre Kocadağ: Beşiktaş'ı layık olduğu günlere kavuşturacağız
21.10.2019 10:25:49