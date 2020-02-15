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TFF 2. Lig: Manisa FK: 1 - Samsunspor: 3

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 23. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşı karşıya geldiği Yılport Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu.

15.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:24TFF 2. Lig: Manisa FK: 1 - Samsunspor: 3
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 23. haftasında Kulübü, sahasında karşı karşıya geldiği Yılport 'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmadan elde edilen bilet geliri, Manisa'daki depremzedelere yardım olarak bağışlanacak.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Murat Ergin Gözütok xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Manisa Futbol Kulübü: Ömer x, Mehmet x, Erman x, Ümit x, Erhan x, Umut x (Zahit dk. 66 x), Ali x (Oğuz dk. 77 x), Nizamettin x, Sertaç x, Dilaver x (Sinan dk. 46 xx), Serdar x

Samsunspor: Nurullah xxx, Caner xx, Veli xx, Recep Burak xx, Ercan xx (Erkam dk. 46 xx), Guido xx, Ferhat xx, Muhsin xx (İbrahim Halil dk. 59 xx), Burak xxx, Gökhan xx, Bahattin xxx (Atabey dk. 83 ?)

Goller: Erhan (dk. 57 k.k.), Burak (dk. 64), Bahattin (dk. 74) (Samsunspor), Sinan (dk. 82) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Guido, Ferhat, Caner (Samsunspor), Umut, Erman, Mehmet (Manisa FK) - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Futbol, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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