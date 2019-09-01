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TFF 2. Lig: Manisa FK: 1- Zonguldak Kömürspor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup ilk hafta karşılaşmasında Manisa FK kendi evinde Zonguldak Kömürspor'u 1-0 yenerek lige 3 puanla başladı.

01.09.2019 19:59 TFF 2. Lig: Manisa FK: 1- Zonguldak Kömürspor: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup ilk hafta karşılaşmasında Manisa FK kendi evinde Zonguldak Kömürspor'u 1-0 yenerek lige 3 puanla başladı.

Stat: Mümin Özkasap Tesisleri

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Mücahit Değirmenci (xx), Barkın Güdü (xx)

Manisa Futbol Kulübü: Ömer (xxx), Mustafa (xx), Erman (xx), Erhan (xxx), Emir (xx) (Dk. 69 Ferhat xx), Volkan (xx) (Dk. 76 Zahit xx), Onur (xx), Mehmet (xx), Dilaver (x), Oğuz (xx), Serdar (xxx) (Dk. 90+2 Sinan ?)

Zonguldak Kömürspor: Sinan (x), Cenk (xx), Çağrı (x) (Dk. 83 Berkan ?), Hakan (xx), Ramazan (x), Oğuzhan (x) (Dk. 66 Onurcan x), İsmail (x), Muammer (xx), Serhat (xx), Tezcan (x) (Dk. 62 Gürkan x), Görkem (x)

Gol: Dk. 17 Serdar (Manisa FK )

Sarı kartlar: Oğuz, Erhan (Manisa FK), Sinan (Zonguldak Kömürspor) - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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