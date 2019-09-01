TFF 2. Lig: Manisa FK: 1- Zonguldak Kömürspor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup ilk hafta karşılaşmasında Manisa
FK kendi evinde Zonguldak
Kömürspor'u 1-0 yenerek lige 3 puanla başladı.
Stat: Mümin Özkasap Tesisleri
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Mücahit Değirmenci (xx), Barkın Güdü (xx)
Manisa Futbol Kulübü: Ömer (xxx), Mustafa (xx), Erman (xx), Erhan (xxx), Emir (xx) (Dk. 69 Ferhat xx), Volkan (xx) (Dk. 76 Zahit xx), Onur (xx), Mehmet (xx), Dilaver (x), Oğuz (xx), Serdar (xxx) (Dk. 90+2 Sinan ?)
Zonguldak Kömürspor: Sinan (x), Cenk (xx), Çağrı (x) (Dk. 83 Berkan ?), Hakan (xx), Ramazan (x), Oğuzhan (x) (Dk. 66 Onurcan x), İsmail (x), Muammer (xx), Serhat (xx), Tezcan (x) (Dk. 62 Gürkan x), Görkem (x)
Gol: Dk. 17 Serdar (Manisa FK )
Sarı kartlar: Oğuz, Erhan (Manisa FK), Sinan (Zonguldak Kömürspor) - MANİSA