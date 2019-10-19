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TFF 2. Lig: Manisa FK: 4 - Pendikspor: 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında lider Manisa Futbol Kulübü, sahasında Pendikspor'u 4-2 mağlup etti.

19.10.2019 17:29TFF 2. Lig: Manisa FK: 4 - Pendikspor: 2
TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında lider Manisa Futbol Kulübü, sahasında Pendikspor'u 4-2 mağlup etti.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Batuhan Gültek xx, İlker Ayten xx, Çetin Öncel xx

Manisa Futbol Kulübü: Ömer xx, Mustafa xx, Zafer xx, Erhan x (Çağrı dk. 34 xx), Nizamettin xx, Onur xxx (Ferhat dk. 61 xx), Mehmet Yılmaz xxx, Dilaver xxx (Emir dk. 87 ?), Oğuz xx, Zahit Fındık xxx, Serdar xx

Pendikspor: Mehmet Cinpir x, Süheyl x, Erdinç x, Salim x (Marlon dk. 80 x), Ahmet xx, Salim x, Ömer Can xxx, Oktay x (Ozan dk. 69 x), Mahmut Caner x, Gökhan x (Yakup Ramazan dk. 55 xxx), Mehmet Zahit x

Goller: Zahit Fındık (dk. 10), Onur (dk. 48), Dilaver (dk. 55), Mehmet Yılmaz (dk. 85) (Manisa FK), Ömer Can (dk.20 pen.) Yakup Ramazan (dk. 61) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Zafer, Erhan, Emir (Manisa FK), Ömer Can, Mehmet Zahit, Yakup Ramazan, Ahmet (Pendikspor) - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Pendikspor, Futbol, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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