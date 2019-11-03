Haberler » Spor » TFF 2. Lig: Manisa FK: 4 - Tarsus İdman Yurdu: 0

TFF 2. Lig: Manisa FK: 4 - Tarsus İdman Yurdu: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında lider Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0 mağlup etti.

03.11.2019 16:55TFF 2. Lig: Manisa FK: 4 - Tarsus İdman Yurdu: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında lider Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0 mağlup etti.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Şeref Taştan xx, Serhat Sağır xx, Eren Özçelik xx

Manisa Futbol Kulübü: Ömer xxx, Mustafa xxx, Zafer xxx, Mehmet Yılmaz xxx, Oğuz xxx, Erhan xxx, Onur xxx, Nizamettin xx (Çağrı Giritlioğlu dk. 77 xx), Zahit xxx (Farhat dk. 64 xx), Serdar xxx (Sinan dk. 81 xx), Dilaver xxx

Tarsus İdman Yurdu: Barış x, Nurullah x, Ali Yavuz x (Emir dk. 42 x), Erkam x, Mehmet Cansın Çiçek x, Samet xx, Aytaç xx, İbrahim x, Mehmet Kaan Türkmen x (Artun dk. 46 x), Yakup xx, Sefa xx (Çağrı Yasak dk. 64 xx)

Goller: Zahit (dk. 15 ve 24), Serdar (dk. 21), Sinan (dk. 82) (Manisa FK)

Sarı kart: Mustafa Çakır (Manisa FK) - MANİSA

Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:02 MKE Ankaragücü'nde yeni yönetim görev dağılımı yaptı
23:58 Kadın tekvandocular Avrupa şampiyonu
23:52 Bayern Münih'te teknik direktör Kovac'ın görevine son verildi
22:35 Avrupa liglerinde forma giyen Türk futbolcuların performansları göz doldurdu
21:28 Ali Koç, Kayserispor maçında heyecandan yerinde duramadı!
19:39 Maçtan sonra Jahovic ile Veysel Sarı birbirine girdi!
19:08 Çağlar kilidi açtı, Leicester kazandı!
18:46 Yeni Malatyaspor son dakikada galibiyeti kaçırdı!
18:31 Kart gören Sergen Yalçın yedek kulübesinde çılgına döndü!
17:56 Fenerbahçe, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu!
4.11.2019 00:05:26