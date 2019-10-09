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TFF 2. Lig: Manisa FK: 6 - 1922 Konyaspor: 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü, sahasında 1922 Konyaspor'u 6-2 mağlup etti.

09.10.2019 18:13TFF 2. Lig: Manisa FK: 6 - 1922 Konyaspor: 2
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü, sahasında 1922 Konyaspor'u 6-2 mağlup etti.

Stat: Mümin Özkasap Spor Tesisleri

Hakemler: Yalçın Taşkınfurat xx, Armağan Çekinmez xx, Berkay Daban xx

Manisa Futbol Kulübü: Ömer xx, Mustafa xx, Zafer xx, Erhan xx, Nizamettin xx (Emir dk. 84 ?), Onur xx (Ferhat dk. 63 xx), Mehmet xx, Dilaver xx (Çağrı dk. 69 xx), Oğuz xx, Zahit xxx, Serdar xxx

1922 Konyaspor: İsmet x, Seydi x, Ahmet x, Yılmaz x, Alper xx, Kadir xx, Nurettin x, Alpay x (Serdar Aydın xx), Doğancan x(Burak dk. 34 x), Samet x, Celal xx (Ekrem dk. 77 x)

Goller: Zahit (dk. 8 ve 18), Serdar Deliktaş (dk. 31, 79 ve 82), Dilaver (dk. 33) (Manisa FK), Yılmaz (dk. 13), Celal (dk. 61) (1922 Konyaspor)

Sarı kartlar: Celal, Nurettin (1922 Konyaspor) - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Konyaspor, Futbol, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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