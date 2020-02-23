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TFF 2. Lig: Manisa FK: 7 - Gümüşhanespor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşı karşıya geldiği Gümüşhanespor'u 7-1 mağlup etti.

23.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:37TFF 2. Lig: Manisa FK: 7 - Gümüşhanespor: 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında Kulübü, sahasında karşı karşıya geldiği 'u 7-1 mağlup etti.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Burak Pakkan xx, Hamdi Tontu xx, Serdar Osman Akarsu xx

Manisa Futbol Kulübü: Ömer xxx, Mehmet xxx, Erman xxx, Ümit xx (Abdurrahman dk. 57 xx), Erhan xxx, Umut xxx (Galip dk. 77 x), Ali xxx, Nizamettin xxx, Sertaç xxxx, Dilaver xx (Zahit dk. 67 xxx), Serdar xxx

Gümüşhanespor: Ogün Alkan x, Hasan Kaşıkara x (Denizhan dk. 84 ?), Tekin Adar xx, Raif Gündoğdu x, Burak Demireğen x, Murat Kayalı x (Recep dk. 77 x), Mert Çakar x (İlke dk. 51 x), Tuğay Adamcıl x, Sancar Yıldırım x, Muharrem Efe x, Furkan Mızrak x

Goller: Serdar Deliktaş (dk. 9), Sertaç Çam (dk. 24, 52 ve 74) Dilaver (dk. 62 pen.) Zahit (dk. 71 ve 85) (Manisa FK), Tekin Adar (dk. 16) (Gümüşhanespor)

Sarı kartlar: Ümit Kurt, Erhan Kara (Manisa FK), Hasan Kaşıkara, Tuğay Adamcıl, Muharrem Efe (Gümüşhanespor) - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Futbol, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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