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TFF 2. Lig: Manisa FK: 7 - Şanlıurfaspor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 21. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, lig sonuncusu Şanlıurfaspor'u 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

02.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:03TFF 2. Lig: Manisa FK: 7 - Şanlıurfaspor: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 21. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Kulübü, lig sonuncusu 'u 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: İlker Yasin Avcı xx, Barkın Güdü xx, Ufuk Uğurlu xx

Manisa Futbol Kulübü: Ömer xx, Mehmet Yılmaz xxx, Erman xxx, Salih Zafer Kurşunlu xxx, Erhan xxx, Emir xxx, Umut xxx, Onur xxx, Sertaç xxxx (Sinan dk. 63 xx), Dilaver xxx, (Zahit Fındık dk. 63 xx), Serdar xxxx (Oğuz dk. 74 xx)

Şanlıurfaspor: Alperen x (İbrahim dk. 82 ?), Adnan x, Mehmet Ali Danış x, Murat x, Eyyüp x, Ali Eren x, Muhammed x, Mücahit x, Mehmet Sinan Badur x (Ferit dk. 39 x) İbrahim x, Gündoğdu x (Ali dk. 62 x)

Goller: Serdar (dk. 6, 32 ve 36), Sertaç (dk. 45), Dilaver (dk. 58 pen. ve 61), Sinan (dk. 86 pen.) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Mehmet Yılmaz, Serdar, (Manisa FK), Gündoğdu, İbrahim, Ali, Alperen, Mehmet, Muhammet, (Şanlıurfaspor) - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Futbol, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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