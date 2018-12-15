15 Aralık 2018, 16:35
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Tff 2. Lig: Manisaspor: 0 - Keçiörengücü: 4

Tff 2. Lig: Manisaspor: 0 - Keçiörengücü: 4

TFF 2. Lig'in 17. haftasında Manisaspor, sahasında karşılaştığı Keçiörengücü'ne 4-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig'in 17. haftasında Manisaspor, sahasında karşılaştığı Keçiörengücü'ne 4-0 mağlup oldu.

Stat: Mümin Özkasap Stadı

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Salim Şanlıer xx, Armağan Çekinmez xx

Manisaspor: Zafer x, Berk x, İlkay x (Muammer Umut dk. 79 ?), Ömer x (Aykut dk. 56 x), Kemal xx, Anıl x, Furkan x, Cevdet Enes x (Samed Can dk. 82 ?), Bayram x, Fatih x, Atakan x

Keçiörengücü: Yaşar xx, Sertaç xxx (Uğurcan dk. 63 x), Erdi xx, Süleyman xx (Seçkin dk. 46 xx), Hakan xxx, Burak xx, Devrim xxx, Abdulkadir xx, Uğur xx, Gökhan xx, Taha xxx (Alperen dk. 53 xx)

Goller: Sertaç (dk. 8), Taha (dk. 26 ve dk. 45), Hakan (dk. 29) (Keçiörengücü)

Sarı kart: İlkay (Manisaspor) - MANİSA Muammer Umut,Türkiye Futbol Federasyonu,Manisaspor
15 Aralık 2018 Cumartesi 16:35



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