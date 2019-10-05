TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK-1, Birevim Elazığspor 2

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Altınordu Futbol
Akademisi'nden (ALFA) seçilen futbolcuların oluşturduğu Niğde
Anadolu FK, Birevim Elazığspor
ile evinde oynadığı maçtan 1-2'lik yenilgiyle ayrıldı.
Stat: Niğde 5 Şubat
Hakemler: Adem Cinek xx, Kerem Yükünç xx, Hasan Erdoğan xx
Niğde Anadolu FK: Muhammed Taha Tepe x, (Aykut Çolakoğlu x Altar Han x dk.76), Hidayetoğlu x, Şahan Akyüz xx, Recep Yemişti x, Mustafa Hakkı Peker xx, Metehan Yılmaz x, Atalay Gürel x, (Atalay Yıldırım x, Hakkı Yıldız x dk.61), Emirhan Özyaşar x, (Enis Durak x, Berkin Taşkın x dk.62), Kadir Yurttadur x
Birevim Elazığspor : Ahmet Doğan xx, Onur Alsu xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Burak Solakel xx, Murat Ceylan xx, Kadir Bekmezci xx, (Enes Özeren xx, Ömer Yıldız x dk.67), (Serdar Özbayraktar xx), Dk.76 Hebat Alan(x), İzzet Topatar(xx, Cengizhan Akgün x dk.18), Murathan Özen xx, Kadir Taşoğlu xx,
Sarı Kartlar: Muhammed Taha Tepe, Hakkı Yıldız, Kadir Yurttadur (Niğde Anadolu FK) - Murathan Özen, Kadir Taşoğlu, Yiğitcan Erdoğan, Ahmet Doğan, Ömer Yıldız (Birevim Elazığspor)
Kırmızı Kartlar: Yiğitcan Erdoğan dk.85 (Birevim Elazığspor)
Goller: Recep Yemişci Dk.66 (Pen) (Niğde Anadolu FK)
İzzet Topatar Dk.16, Murat Ceylan Dk.38(Birevim Elazığspor) - NİĞDE