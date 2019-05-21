Tff 2. Lig Play-Off: Fatih Karagümrük: 2 - Manisa Bşb: 0

TFF 2. Lig Yarı Final Play-off rövanş maçında Fatih Karagümrük sahasında konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.
TFF 2. Lig Yarı Final Play-off rövanş maçında Fatih Karagümrük sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. İlk maçta deplasmanda rakibine 1-0 kaybeden Karagümrük, sahasında Manisa'yı 2-0'la geçerek adını finale yazdırdı.
Stat: Vefa
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Uygar Bebek xx, Cem Özbay xx
F. Karagümrük: Tarık xxx, Ramazan xxx (Ali Fırat, dk. 79 ?), Fatih Kuruçuk xx, Abdulhamit xx, Bilal xx, Barış xx, Youssef xx (Selçuk dk. 71 x), Ufuk xx, Çağrı xxx, Erkan Zengin xxx, Mehmet Batdal xx (Ahmet dk. 85 ?)
Yedekler: Murat, Şenol, Turgut Doğan, Tuğrul
Teknik Direktör: Atılay Canel
Manisa BŞB: Ersel x, Mehmet Yılmaz xx (Cem Özdemir dk. 82 ?), Salih xx, Ufukhan x, Erhan x, Abdurrahman x, Mustafa Sami x, Onur Kolay xx, Umut x (Zafer dk. 67 x), İsmail x, Sinan x
Yedekler: Onur Parlar, Fatih, Çağrı, Oğuzhan, Yaser
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Erkan Zengin (dk. 14 pen.), Çağrı (dk. 43) (Karagümrük)
Sarı Kartlar: Abdulhamit, Fatih, Barış, Ufuk, Erkan (Karagümrük), Umut, İsmail Haktan, Mehmet Yılmaz, Zafer, Erhan (Manisa BŞB) - İSTANBUL
Manisa
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Kaynak: İHA