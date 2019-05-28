TFF 2. Lig Play-Off Final: Sakaryaspor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç devam ediyor)

TFF
2. Lig Play-Off Final müsabakasında Sakaryaspor
ile Fatih Karagümrük
karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
TFF 2. Lig Play-Off Final müsabakasında Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük, Bursa Büyükşehir Belediyespor
Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelede özellikle Sakaryaspor taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Müsabakanın santra vuruşu öncesi meşale yakan Sakaryaspor taraftarları sahaya patlayıcı madde attı. Bu sebepten dolayı stadyumu dumanlar kaplarken, müsabakanın hakemi Mete Kalkavan
karşılaşmayı 12 dakika geç başlattı. - BURSA
Spor
Kaynak: İHA