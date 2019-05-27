TFF 2. Lig Play-off finali Mete Kalkavan'ın

Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak TFF 2. Lig Play-off finalini Mete Kalkavan yönetecek.
Yarın Bursa'da oynanacak TFF 2. Lig Play-off finalini yönetecek hakemler açıklandı. Saat 21.30'da oynanacak karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak. Spor Toto 1. Lig'e yükselecek takımın belirleneceği mücadelede Erdinç Sezertam ve İsmail Şencan yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak. - İSTANBUL
Sakaryaspor
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Kaynak: İHA