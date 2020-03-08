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TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Niğde Anadolu: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. hafta mücadelesinde Sakaryaspor sahasında Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.

08.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:33
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Niğde Anadolu: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. hafta mücadelesinde Sakaryaspor sahasında Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Mücahit Değermenci xx, Murat Erölmez xx, Gökhan Alkayalar xx

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Serkan Odabaşoğlu xx (Denis Taşkesen dk. 87 ?), Abdulaziz Solmaz xx (Sinan Özkan dk. 84 ?), Berk İsmail Ünsal xxx, Alper Tursun x, Hasan Bilal xx (Barış Örücü dk. 65 x), Onur Eriş xxx, Azad Filiz x, Berkay Can Değirmencioğlu xx, Ümit Yasin Arslan xx

Niğde Anadolu: Muhammet Taha Tepe x, Rıza Efendioğlu xx, Metehan Yılmaz x, Ali Mert Aydın xx, Atalay Gürel xx (Aykut Çolakoğlu dk. 87 ?), Atalay Yıldırım x (Hakkı Yıldız dk. 76 x), Hüseyin Altuğ Taş xx, Altar Han Hidayetoğlu xx, Emir Can Sayar xx, Berkin Taşkın xx (Şahan Akyüz dk. 90+ ?), Recep Yemişçi xx

Gol: Berk İsmail Ünsal (dk. 6) (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: Ümit Yasin Arslan, Berk İsmail Ünsal, Azad Filiz (Sakaryaspor), Recep Yemişçi, Hakkı Yıldız (Niğde Anadolu) - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Futbol, Niğde, Spor
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