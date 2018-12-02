02 Aralık 2018, 15:36
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Tff 2. Lig: Sakaryaspor: 2 - Kastamonuspor 1966: 1

Tff 2. Lig: Sakaryaspor: 2 - Kastamonuspor 1966: 1

1 mağlup etti.

1 mağlup etti.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu xx, Ömer Lütfü Aydın xx, Murat Erölmez xx

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Serkan Odabaşoğlu xx, Oğuz Kocabal xx, Berk İsmail Ünsal xx (İlyas Çakmak dk. 90 ?), Ferhat Yazgan xx (Burak Bekaroğlu dk. 89 ?), Ümit Yasir Arslan xx, Dilaver Güçlü x (Savaş Tağa dk. 85 ?), Zahit Fındık xx, Ferit Erişçi x, Berkay Can Değirmencioğlu xxx

Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi x, Mustafa Çakır xx, Abdulaziz Solmaz xx (Niyazi Batuhan Salman dk. 78 x), Ayhan Gürbüz x, Ozan Kılıçoğlu xx (Sinan Akaydın dk. 70 x), Erkan Taşkıran xx, Muhammet Haşim Çoban x, Soner Dikmen xx, Muharrem Ozan Cengiz x, Yakup Yiğit xx, Bahri Can Avcı xx

Goller: Zahit Fındık (dk. 24), Berk Ünsal (dk. 36) (Sakaryaspor), Ayhan Gürbüz (dk. 80) (Kastamonuspor 1966)

Sarı Kartlar: Mustafa Çakır, Ozan Kılıçoğlu, Erkan Taşkıran, Muharrem Ozan Cengiz, Ayhan Gürbüz (Kastamonuspor 1966), Oğuz Çalışkan, Zahit Fındık (Sakaryaspor) - SAKARYA Sakarya,Kastamonuspor,Sakaryaspor
02 Aralık 2018 Pazar 15:36



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