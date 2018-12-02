Tff 2. Lig: Sakaryaspor: 2 - Kastamonuspor 1966: 1

1 mağlup etti.
Stat: Yeni Sakarya
Atatürk
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu
xx, Ömer Lütfü Aydın
xx, Murat Erölmez xx Sakaryaspor
: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Serkan
Odabaşoğlu xx, Oğuz Kocabal
xx, Berk İsmail Ünsal
xx (İlyas Çakmak dk. 90 ?), Ferhat Yazgan
xx (Burak Bekaroğlu
dk. 89 ?), Ümit Yasir Arslan xx, Dilaver Güçlü x (Savaş Tağa dk. 85 ?), Zahit Fındık xx, Ferit Erişçi x, Berkay Can Değirmencioğlu
xxx Kastamonuspor
1966: Bekir Sevgi
x, Mustafa Çakır
xx, Abdulaziz Solmaz
xx (Niyazi Batuhan Salman dk. 78 x), Ayhan Gürbüz x, Ozan Kılıçoğlu
xx (Sinan Akaydın dk. 70 x), Erkan Taşkıran
xx, Muhammet Haşim Çoban x, Soner Dikmen
xx, Muharrem Ozan Cengiz x, Yakup Yiğit
xx, Bahri Can Avcı
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Goller: Zahit Fındık (dk. 24), Berk Ünsal (dk. 36) (Sakaryaspor), Ayhan Gürbüz (dk. 80) (Kastamonuspor 1966)
Sarı Kartlar: Mustafa Çakır, Ozan Kılıçoğlu, Erkan Taşkıran, Muharrem Ozan Cengiz, Ayhan Gürbüz (Kastamonuspor 1966), Oğuz Çalışkan, Zahit Fındık (Sakaryaspor) - SAKARYA
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02 Aralık 2018 Pazar 15:36