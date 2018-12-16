Tff 2. Lig: Sakaryaspor: 2 - Yılport Samsunspor: 2

2 berabere kaldı.
Stat: Yeni Sakarya
Atatürk
Hakemler: Caner Ak x, Ahmet Şimşek
xx, Vural Gül
xx, Oğuzhan Uğurlu
xx Sakaryaspor
: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Serkan
Odabaşoğlu xx (Umut Sözen dk. 88 ?), Oğuz Kocabal
xx, Berk İsmail Ünsal
xx (İlyas Çakmak dk. 81 xx), Ferhat Yazgan
xx, Ümit Yasin Arslan
xxx, Dilaver Güçlü xxx, Zahit Fındık xx (Alper Tursun
dk. 90 ?), Ferit Erişçi xx, Berkay Can Değirmencioğlu
xx
Yılport Samsunspor
: Ahmet Altın
xx, Savaş Yılmaz
xx, Oğuz Gürbulak
x (İrfan Başaran dk. 88 ?), İlyas Kubilay Yavuz
xx, Nuri Terliksiz xxx, Şahin Şafakoğlu xx, Erhan Kartal
xx, Canberk Dilaver
xx, Samet Asatekin xx, Enes İslam İlkin xx (Erhan Şentürk
dk. 46 xx), Bahattin Köse
xx (Ramazan Çevik dk. 75 xx)
Goller: Samet Asatekin (dk. 5), Oğuz Gürbulak (dk. 48) (Samsunspor), Dilaver Güçlü (dk. 36), Dilaver Güçlü (dk. 53) (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Ümit Yasin Arslan
, Ferhat Yazgan, Berk İsmail Ünsal (Sakaryaspor), Savaş Yılmaz, Bahattin Köse, İrfan Başaran (Samsunspor) - SAKARYA
Berk İsmail Ünsal,Sakarya,Samsunspor,Sakaryaspor
16 Aralık 2018 Pazar 21:07