16 Aralık 2018, 21:07
»»

Tff 2. Lig: Sakaryaspor: 2 - Yılport Samsunspor: 2

Tff 2. Lig: Sakaryaspor: 2 - Yılport Samsunspor: 2

2 berabere kaldı.

2 berabere kaldı.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Caner Ak x, Ahmet Şimşek xx, Vural Gül xx, Oğuzhan Uğurlu xx

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Serkan Odabaşoğlu xx (Umut Sözen dk. 88 ?), Oğuz Kocabal xx, Berk İsmail Ünsal xx (İlyas Çakmak dk. 81 xx), Ferhat Yazgan xx, Ümit Yasin Arslan xxx, Dilaver Güçlü xxx, Zahit Fındık xx (Alper Tursun dk. 90 ?), Ferit Erişçi xx, Berkay Can Değirmencioğlu xx

Yılport Samsunspor: Ahmet Altın xx, Savaş Yılmaz xx, Oğuz Gürbulak x (İrfan Başaran dk. 88 ?), İlyas Kubilay Yavuz xx, Nuri Terliksiz xxx, Şahin Şafakoğlu xx, Erhan Kartal xx, Canberk Dilaver xx, Samet Asatekin xx, Enes İslam İlkin xx (Erhan Şentürk dk. 46 xx), Bahattin Köse xx (Ramazan Çevik dk. 75 xx)

Goller: Samet Asatekin (dk. 5), Oğuz Gürbulak (dk. 48) (Samsunspor), Dilaver Güçlü (dk. 36), Dilaver Güçlü (dk. 53) (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: Ümit Yasin Arslan, Ferhat Yazgan, Berk İsmail Ünsal (Sakaryaspor), Savaş Yılmaz, Bahattin Köse, İrfan Başaran (Samsunspor) - SAKARYA Berk İsmail Ünsal,Sakarya,Samsunspor,Sakaryaspor
16 Aralık 2018 Pazar 21:07



YORUMLAR