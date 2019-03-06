Tff 2. Lig: Sakaryaspor: 3 - Gümüşhanespor: 0

TFF
2. Lig Beyaz Grup 25. hafta maçında Sakaryaspor
sahasında karşılaştığı Gümüşhanespor
'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Turgut Doman xx, Gürcan Dönmez xx, Ramazan Ufuk Avdaş xx, Okan Kayataş xx
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Oğuz Kocabal
xx, Berk İsmail Ünsal
xx, Umut Sözen xx, Ferhat Yazgan
xx, Ümit Yasin Arslan
xxx, Tevfik Köse
xxx (Hacı Ömer Doğru dk. 76 x), Dilaver Güçlü xxx (Yusuf Kaan
Kara dk. 89 ?), Ferit Erişçi xx, Berkay Can Değirmencioğlu
xx (Hakkı Can Aksu
dk. 82 ?)
Gümüşhanespor: Mesut Balkan
xx, Muharrem Doğan
xx, Mehmet Menderes
Önkuzu xx, Kadir Ari xx, Ahmet Güven
x, Azad Kevin Odabaşı xx (Mert Çakar
dk. 72 x), Murat Kayalı
xx, Hüseyin Altuğ Taş
xx, Muharrem Efe xx (Tekin Adar dk. 56 x), Mehmet Cansın
Çiçek xx, Tuğay Adamcıl xx (Sancar Yıldırım dk. 32 xx)
Goller: Dilaver Güçlü (dk. 9 pen.), Ümit Yasin Arslan
(dk. 24), Tevfik Köse (dk. 59 pen.) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Ümit Yasin
Arslan, Hacı Ömer Doğru (Sakaryaspor) - SAKARYA
Spor
Kaynak: İHA