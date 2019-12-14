Haberler » Spor » TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - 1922 Konyaspor: 0 - Spor

TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - 1922 Konyaspor: 0

0 yendi.

14.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:38TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - 1922 Konyaspor: 0
0 yendi.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Bayram Başkan xx, Yakup Keçeci xx, Mehmet Özer xx

: Nurullah xx, Caner xx, Ercan xx, Erkam xx, Gökhan Meral xx, Guido xx, İlyas Kubilay x (Oğuz dk. 65 x), Gökhan Alsan xxx (Ramazan dk. 90 ?), Ferhat xx, Bahattin x (Ahmethan dk. 65 x), Atabey xxx

1922 : Kadem x, Seydi xx, Anıl x, Ahmet Önay x, Adem Eren x, Burak xx, Nurettin x (Alpay dk. 72 x), Güray x (Doğan dk. 77 x), İbrahim x (Ali Ayhan dk. 86 ?), Celal x, Seddar x

Goller: Atabey (dk. 24), Gökhan Alsan (dk. 74) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Caner, Gökhan Meral (Samsunspor), Anıl, Ahmet Önay, Adem Eren, Doğan, Celal (1922 Konyaspor) - SAMSUN

Gökhan Meral, Samsunspor, Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:08 Futbol: Süper Lig - Spor
17:07 Kasımpaşa: 0-3 - Spor
17:06 Adana'da eskrim heyecanı - Spor
16:54 Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti! - Spor
16:54 BB Erzurumspor - Giresunspor maçının ardından Açıklaması - Spor
16:51 TFF 2. Lig: Kırşehir Belediyespor: 0 - Vanspor: 1 - Spor
16:32 Dili ters dönen kaleciye hakem müdahale etti - Spor
15:10 Beşiktaş, Marcelo için harekete geçti! - Spor
14:58 Dorukhan Toköz'den müjdeli haber! Fitness çalışmalarına başladı - Spor
13:33 Almanlar mağlubiyeti hazmedemiyor: Erdoğan'ın takımına yenildik - Spor
14.12.2019 17:10:09