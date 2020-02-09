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TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Afjet Afyonspor: 0

0 yendi.

09.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:05TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Afjet Afyonspor: 0
0 yendi.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Abdullah Taşkınsoy xx, Ali Demirtaş xx, Ozan Bekar xx

: Nurullah xx, Caner xx, Burak Yılmaz xx, Veli Çetin xx, Ramazan Çevik x (Gökhan Meral dk. 57 x), Ferhat Çulcuoğlu xx, Muhsin Yıldırım xx, Halil Çolak x (Guido dk. 79 x), Burak Çalık x (Bahattin dk. 60 xx), Gökhan Alsan xx, Atabey Çiçek xxx

Afjet Afyonspor: Anıl Atağ x, Nazmi x, Semih Ceylan x, Mehmet Dingil xx, Ali Kılıç xx, Onur Toprak xx, Fatih Solmaz x, Aykut Uluç x, İsmet Benli x, İlker Avşar x (Emre Yakut dk. 61 x), Çağrı Giritlioğlu x

Goller: Atabey (dk. 8), Bahattin (dk. 90+2) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Ramazan, Gökhan Meral (Samsunspor), Fatih, Nazmi, Aykut (Afjet Afyonspor) - SAMSUN

Gökhan Meral, Samsunspor, 19 Mayıs, Spor

Kaynak: İHA

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