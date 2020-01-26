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TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Başkent Akademi FK: 0

0 yendi.

26.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:47TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Başkent Akademi FK: 0
0 yendi. Karşılaşmadan elde edilen hasılat, 'da depremzedelere yardım olarak gönderilecek.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Mustafa Filiz xx, Sefa Özcan xx, Samet Özkul xx

: Nurullah xxx, Caner xx, Burak Yılmaz xx, Veli Çetin xx, Gökhan Meral xx, Guido x (Halil İbrahim dk. 77 x), İlyas Kubilay x (Oğuz dk. 62 x), Gökhan Alsan xxx, Ferhat x, Bahattin x (Ahmethan dk. 70 x), Atabey x

Başkent Akademi FK: Necati Yılmaz x, Abdullah Çalık x, Lider Koç xx, Emrah Taysı xx, Eren Tokat x, Hazarhan x (Salih Sefercik dk. 31 x), Ahmet Karaman x (Nezir dk. 78 x), Zeki Korkmaz x, Ömer Bozan x, Mert Bayındır x (Yasin dk. 46 x), Ahmet Sun x

Goller: Gökhan Alsan (dk. 6 ve 70) (Samsunspor)

Sarı kart: Zeki (Başkent Akademi FK) - SAMSUN

Samsunspor, 19 Mayıs, Elazığ, Spor

Kaynak: İHA

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