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TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Manisa Futbol Kulübü: 2

2 berabere kaldı.

05.10.2019 21:11TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Manisa Futbol Kulübü: 2
2 berabere kaldı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Ufuk Uğurlu xx, Ferdi Karadoruk xx

Yılport Samsunspor : Nurullah xx, Caner xx, Yalçın xx, Gökhan Meral xx, Erkam Reşmen x (Guido dk. 46 x), Ramazan x, Kubilay Yavuz xx, Gökhan Alsan xx, Ferhat x (Aytaç dk. 53 x), Ahmethan x (Atabey dk. 46 xxx), Bahattin xx

Manisa Futbol Kulübü: Ömer xx, Mustafa xx, Salih xx, Erhan xxx, Onur x (Ferhat dk. 77 x), Umut x (Nizamettin dk. 39 xx), Mehmet Yılmaz xx, Dilaver xx, Oğuz xx, Zahit xxx, Serdar x (Sinan dk. 66 x)

Goller: Atabey (dk. 72 ve 75 (Yılport Samsunspor), Erhan (dk. 37), Zahit (dk. 45) (Manisa Futbol Kulübü)

Sarı Kartlar: Erkam, Caner, İrfan Buz (T. Direktör) (Yılport Samsunspor), Onur, Mehmet, Ferhat (Manisa Futbol Kulübü) - SAMSUN

Samsunspor, Futbol, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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