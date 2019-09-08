Haberler» Spor» Haber

TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Pendikspor: 0

0 mağlup etti.

08.09.2019 21:05 TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Pendikspor: 0
0 mağlup etti.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Mustafa Aydın xx, Serdar Soydan xx, Abdülhamit Söyler xx

Samsunspor: Nurullah xx, Aytaç xx, Yalçın xx, Gökhan Meral xx, Enes xx, Samed Hakan xx, Gökhan Alsan xx, Guido x(Ramazan dk. 76 x), Kubilay xx, Samet Asatekin x(Ahmethan dk. 60 x), Atabey x (Bahattin dk. 65 xx)

Pendikspor: Mehmet Cinpir x, Süheyl x, Berk x, Fatih x, Erdinç xx, Ömer Can x(Yakup dk. 83 ?), Bekir x(Gökhan dk. 67 x), Mahmut x, Ahmet Yazar x(Mehmet Çınar dk. 75 x), Oktay Balcı x, Ozan x

Sarı Kartlar: Gökhan Meral, Ramazan (Samsunspor), Mehmet, Fatih, Berk (Pendikspor)

Gol: Kubilay (dk. 82), Bahattin (dk. 89) (Samsunspor) - SAMSUN

Gökhan Meral, Pendikspor, Samsunspor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:12   flaş!
22:11   TFF Başkanı Özdemir'den Yeni Malatyaspor'da ziyaret
22:05   Kardemir karabükspor - etimesgut belediyespor: 0-1
22:00   Futbol: Toplu sonuç
21:59   Ankara demirspor: 1-0
21:59   Tarsus idman yurdu: 0-2
21:58   Fenerbahçe (fotoğraflar)