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TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Zonguldak Kömürspor: 1

1 yendi.

15.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:05
TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Zonguldak Kömürspor: 1
1 yendi. Samsunspor bu sonuçla liderliğini sürdürürken, galibiyet serisini de 12 maça çıkarttı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Efe Tanrıverdi xx, Vural Gül xx, Nurettin Demir xx

Samsunspor: Nurullah x, Caner Arıcı xx, Yalçın Kılınç xx, Veli Çetin xx, Ramazan Çevik x, Oğuz Gürbulak x (İlyas Kubilay dk. 46 xx), Ferhat Çulcuoğlu xx, Gökhan Alsan xx, Burak Çalık xx, Guido Koçer x (Halil İbrahim dk. 81 ?), Atabey Çiçek x (Ahmethan dk. 75 x)

Zonguldak Kömürspor: Sinan Ören x, Cenk Doğan x, Hakan Çevik xx, Emre Can x, Muammer Sarıkaya xx, Serhat Baştan x (Muhammet dk. 66 x), Metin Yüksel xx, Onurcan Güler x (İsmail dk. 66 x), Berkan Akdeniz xx, Mehmet Öztürk xx, Görkem Güven x (Yiğit Gökoğlan dk. 76 x)

Goller: İlyas (dk. 48), Gökhan Alsan (dk. 67) (Samsunspor), Mehmet Öztürk (dk. 70) (Zonguldak Kömürspor)

Sarı kart: İlyas (Samsunspor) - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Samsunspor, Zonguldak, 19 Mayıs, EFE, Spor

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