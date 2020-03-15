TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Zonguldak Kömürspor: 1
1 yendi.
15.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:05
1 yendi. Samsunspor bu sonuçla liderliğini sürdürürken, galibiyet serisini de 12 maça çıkarttı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Efe Tanrıverdi xx, Vural Gül xx, Nurettin Demir xx
Samsunspor: Nurullah x, Caner Arıcı xx, Yalçın Kılınç xx, Veli Çetin xx, Ramazan Çevik x, Oğuz Gürbulak x (İlyas Kubilay dk. 46 xx), Ferhat Çulcuoğlu xx, Gökhan Alsan xx, Burak Çalık xx, Guido Koçer x (Halil İbrahim dk. 81 ?), Atabey Çiçek x (Ahmethan dk. 75 x)
Zonguldak Kömürspor: Sinan Ören x, Cenk Doğan x, Hakan Çevik xx, Emre Can x, Muammer Sarıkaya xx, Serhat Baştan x (Muhammet dk. 66 x), Metin Yüksel xx, Onurcan Güler x (İsmail dk. 66 x), Berkan Akdeniz xx, Mehmet Öztürk xx, Görkem Güven x (Yiğit Gökoğlan dk. 76 x)
Goller: İlyas (dk. 48), Gökhan Alsan (dk. 67) (Samsunspor), Mehmet Öztürk (dk. 70) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kart: İlyas (Samsunspor) - SAMSUN
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Efe Tanrıverdi xx, Vural Gül xx, Nurettin Demir xx
Samsunspor: Nurullah x, Caner Arıcı xx, Yalçın Kılınç xx, Veli Çetin xx, Ramazan Çevik x, Oğuz Gürbulak x (İlyas Kubilay dk. 46 xx), Ferhat Çulcuoğlu xx, Gökhan Alsan xx, Burak Çalık xx, Guido Koçer x (Halil İbrahim dk. 81 ?), Atabey Çiçek x (Ahmethan dk. 75 x)
Zonguldak Kömürspor: Sinan Ören x, Cenk Doğan x, Hakan Çevik xx, Emre Can x, Muammer Sarıkaya xx, Serhat Baştan x (Muhammet dk. 66 x), Metin Yüksel xx, Onurcan Güler x (İsmail dk. 66 x), Berkan Akdeniz xx, Mehmet Öztürk xx, Görkem Güven x (Yiğit Gökoğlan dk. 76 x)
Goller: İlyas (dk. 48), Gökhan Alsan (dk. 67) (Samsunspor), Mehmet Öztürk (dk. 70) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kart: İlyas (Samsunspor) - SAMSUN
Kaynak: İHA
Etiketler : Samsunspor, Zonguldak, 19 Mayıs, EFE, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Spor
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Spor
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Spor
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Spor
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Spor
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Spor
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Spor
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği