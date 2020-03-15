TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 - GMG Kastamonuspor: 3
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında GMG Kastamonuspor'a 3-0 yenildi.
15.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:30
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında GMG Kastamonuspor 'a 3-0 yenildi.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Lütfullah Aslan xx, Harun Reşit Güngör xx, Eren Özçelik xx
Sivas Belediyespor: Yunus Emre Kırdal xx, Ozan Kılıçoğlu xx, Ercüment Eray Ataklı xxx, Mustafa Gundak xx (Mustafa Aydın dk. 68 x), Abdullah Halman xx, Serkan Yavuz xx, Kerem Kaya x, Osman Bayrak xx (Uğur Mustafa Türk dk. 79 ?), Şevki Çınar x (Uğur Bulut dk. 58 x), Fatih Çolak xx, Mete Sevinç xx
GMG Kastamonuspor: İsmail Şahmalı xxx, Recep Yılmaz xx, Özgür İleri xxx, Doğanay Kılıç x (Alican Karadağ dk. 64 x), İlyas Çakmak xxx, Metincan Cici xx (Oğuzhan Doğan dk. 79 ?), Harun Aydın xx, Birkan Öksüz xxx (Berkay Kara dk. 70 x), Faruk Öcal xxx, Özgür Yılmaz x, Ömer Gür xxx
Goller: Özgür İleri (dk. 13), İlyas Çakmak (dk. 84 pen.), Faruk Öcal (dk. 90 pen.) (GMG Kastamonuspor)
Sarı kartlar: Mete Sevinç (Sivas Belediyespor), Özgür İleri, Ömer Gür, Oğuzhan Doğan (GMG Kastamonuspor) - SİVAS
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Lütfullah Aslan xx, Harun Reşit Güngör xx, Eren Özçelik xx
Sivas Belediyespor: Yunus Emre Kırdal xx, Ozan Kılıçoğlu xx, Ercüment Eray Ataklı xxx, Mustafa Gundak xx (Mustafa Aydın dk. 68 x), Abdullah Halman xx, Serkan Yavuz xx, Kerem Kaya x, Osman Bayrak xx (Uğur Mustafa Türk dk. 79 ?), Şevki Çınar x (Uğur Bulut dk. 58 x), Fatih Çolak xx, Mete Sevinç xx
GMG Kastamonuspor: İsmail Şahmalı xxx, Recep Yılmaz xx, Özgür İleri xxx, Doğanay Kılıç x (Alican Karadağ dk. 64 x), İlyas Çakmak xxx, Metincan Cici xx (Oğuzhan Doğan dk. 79 ?), Harun Aydın xx, Birkan Öksüz xxx (Berkay Kara dk. 70 x), Faruk Öcal xxx, Özgür Yılmaz x, Ömer Gür xxx
Goller: Özgür İleri (dk. 13), İlyas Çakmak (dk. 84 pen.), Faruk Öcal (dk. 90 pen.) (GMG Kastamonuspor)
Sarı kartlar: Mete Sevinç (Sivas Belediyespor), Özgür İleri, Ömer Gür, Oğuzhan Doğan (GMG Kastamonuspor) - SİVAS
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Kastamonuspor, Aydın, Sivas, Spor
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