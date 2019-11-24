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TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 - Tuzlaspor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu.

24.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:48TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 - Tuzlaspor: 2
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. hafta maçında Belediyespor, sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu

Hakemler: Sinan Dereci xx, Ömer Lütfü xx, Ali Rıza Öztürk xx

Sivas Belediyespor: Sercan Yılmaz xxx, Ercüment Eray Ataklı xx, Mustafa Aydoğdu x (Mehmet Fatih Ayık dk. 65 x), Gencay Erten x (Ömer Faruk Kalmış dk. 84 ?), Burak Asan xx, Serkan Yavuz xx, Kerem Kaya xx, Şevki Çınar xx (Mustafa Aydın dk. 58 x), Ömer Faruk Emeç xxx, Fatih Çolak xx, Mete Sevinç x

Tuzlaspor: Bayram Olgun xx, Türker Toptaş x, Doğan Can Otman xx, Sefa Aksoy xx, Sadık Baş xxx (Umut Sönmez dk. 77 x), Gökcan Kaya xxx, Mehmet Özdıraz xx (Murat Yılmaz dk. 82 ?), Göksu Türkoğlu xx, Kemal Tokmak xxx, Devrim Taşkaya xxx (Yasin Yener dk. 90 ?), Mustafa Emre Can xx

Goller: Sadık Baş (dk. 57), Gökcan Kaya (dk. 65) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Gencay Erten (Sivas Belediyespor), Sefa Aksoy, Göksu Türkdoğan, Mustafa Emre Can (Tuzlaspor) - SİVAS

Türkiye Futbol Federasyonu, Aydın, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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